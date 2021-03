Rozbřesk: Obchod i služby zahájily rok poklesem

Zatímco průmysl vstoupil do nového roku v poměrně dobré kondici, stavebnictví, maloobchod a některé další služby zůstávají dál ve vleku pandemie. Včera zveřejněná lednová čísla maloobchodu jen potvrdila očekávání, že začátek roku bude pro toto odvětví ve znamení propadu. Pokles o více než šest procent ve srovnání s loňským prosincem i začátkem loňského roku je odrazem znovuzavedených omezení, které dopadly na část obchodní sítě. S poklesem tržeb se musely vypořádávat snad všechny typy obchodů s výjimkou těch internetových, ve kterých spotřebitelé utratili o třetinu více peněz než na začátku loňského roku. Lockdown přinesl této části obchodu další stimul pro jejich boom a domácnostem příležitost nakoupit si v časech, kdy je velká část obchodů uzavřena.



Ještě hůře než celý maloobchod na tom byla v lednu celá HORECA (ubytování a stravování), které lockdown v podstatě srazil na kolena. Tržby v celém odvětví tentokrát propadly meziročně o 69 %, přitom v případě ubytování dokonce o 83 %. Jen připomínáme, že jde o data statistického úřadu očištěná o sezónnost i rozdílný počet pracovních dnů, takže docela dobře ilustrují situaci v jednotlivých oborech. A podobně na tom byly tentokrát i cestovní kanceláře s více než osmdesátiprocentním poklesem tržeb, s nímž se musejí vypořádávat fakticky už od dubna loňského roku. Tam se totiž žádné rozvolnění – ať už to letní nebo předvánoční – na rozdíl od hotelů a restaurací na výsledcích nijak neprojevilo. Cestovní ruch tak zůstává u ledu a je otázkou, kdy vůbec a jak se mu podaří opět nastartovat. Ale to už není pouze otázkou ukončení domácího lockdownu, ale i návratu důvěry cestovatelů ze zahraničí, kteří zde před koronou utráceli okolo 150 mld. korun a loni ani ne polovinu této částky.



Ani výsledky dalších služeb nebyly na začátku roku příliš přesvědčivé. Výrazný pokles zaznamenala doprava (o letecké s 66% poklesem nemluvě), realitní trh, administrativa, pracovní agentury a již zmíněné cestovky. Dařilo se naproti tomu jen IT firmám a poštovním a kurýrním službám, kterým nahrává boom internetového nakupování. Z lednových výsledků napříč odvětvími tak jednoznačně plyne, že českou ekonomiku i nadále držel nad vodou v podstatě jen průmysl. Jde sice o závěr vyplývající z čísel jednoho měsíce, avšak vzhledem k prodlužujícímu se lockdownu lze tušit, že ta únorová nebo březnová čísla nebudou minimálně z pohledu služeb o moc lepší.





Koruna

Koruna se v průběhu včerejšího obchodování držela dál těsně pod hranicí 26,20 EUR/CZK a nacházela se tak velmi blízko hodnotě prognózované centrální bankou pro první kvartál letošního roku. Zatímco z ekonomiky přicházejí smíšená čísla (relativně silný průmysl vs. slabý maloobchod), na trhu přetrvává nejistota ohledně dalšího vývoje pandemie. Ve svém včerejším komentáři sice viceguvernér ČNB Nidetzký znovu zmínil potřebu zvýšení úrokových sazeb, nicméně jeho načasování směřoval až do druhé poloviny roku, zatímco prognóza předpokládá už druhé čtvrtletí. Viceguvernér navíc pragmaticky uvedl, že riziko předčasného utažení měnových podmínek je pro něj větší než nějaké riziko z prodlení. Nakonec vše rozhodnou až ekonomické výsledky, které doposud díky průmyslu potvrzovaly solidní odolnost ekonomiky vůči aktuální vlně pandemie. Je otázkou, nakolik to bude platit i nadále.



Zahraniční forex

Negativní zprávy o tom, že velké země eurozóny přestaly očkovat vakcínou AstraZeneca způsobily na trhu jen málo vzruchu. Eurodolar se tak i nadále obchoduje v úzkém pásmu ve vyčkávací pozici před zítřejším zasedáním Fedu (více viz FX Strategie vydaná dnes po ránu).



Dnes může trh monitorovat důležitá americká data za únor, která hodně napoví, jak bude vypadat výsledek HDP v prvním čtvrtletí, ale celkově se bude spíše čekat na zmiňované zasedání Fedu.



Zlotý včera lehce ztrácel, k čemuž tentokrát přispěl i relativně umírněný výsledek inflace. Zlotému však budou tento týden zatápět hlavně velmi nepříznivě se vyvíjející pandemická čísla.



Ropa a zlato

Ropa WTI v období otevření amerických trhů padala střemhlav (minima 64,13 USD), po odrazu se dostala až na 65,50 USD. Cena trojské unce zlata má za sebou nezáživnou seanci. Pohybovala se v pásmu 14 USD, v období uzavření akciových burz byla dražší o 2 desetiny procenta (1.731 USD).