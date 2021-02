Komise zhoršila letošní odhad růstu ekonomiky EU na 3,7 %, odhad pro ČR zlepšila

Ekonomika Evropské unie letos kvůli přetrvávajícím koronavirovým omezením poroste pomaleji, než se dosud očekávalo. Podle dnešní makroekonomické předpovědi Evropské komise (EK) vzroste hrubý domácí produkt (HDP) o 3,7 ˇ%, zatímco listopadový odhad počítal s růstem o 4,1 %. Česká ekonomika po loňském rekordním propadu letos poroste ve srovnání s dřívějšími odhady o něco rychleji. Komise proti listopadové předpovědi zlepšila odhad růstu HDP Česka o desetinu procentního bodu na 3,2 %. Na příští rok očekává komise 5% růst. Loni česká ekonomika kvůli restrikcím spojeným s pandemií klesla podle odhadů komise o rekordních 5,7 %.



Pokud jde o EU, na předkrizovou úroveň by se mělo její hospodářství dostat dříve, než komise dosud předpokládala, zejména díky rychlejšímu růstu ve druhé polovině roku. V příštím roce by pak měla ekonomika sedmadvaceti členských států vykázat růst o 3,9 procenta.



Pro země platící eurem komise předpověděla na letošní i příští rok shodný růst 3,8 procenta.



Loni ekonomika EU podle odhadů komise klesla o 6,3 procenta, což byl největší propad v zaznamenané historii.



Unijní exekutiva přitom dnes upozornila, že v předpovědi zůstává velká míra nejistoty, hlavně s ohledem na těžko předvídatelný vývoj pandemie a postup očkování, které má zemím umožnit návrat k normálnímu provozu.



"Stále zůstáváme v bolestném sevření pandemie, jejíž sociální a ekonomické dopady jsou zcela zjevné. Konečně se však alespoň objevilo světlo na konci tunelu," prohlásil k letošním vyhlídkám eurokomisař pro ekonomiku Paolo Gentiloni.



Komise očekává, že unijní země budou i v letošním roce investovat do záchrany a oživení svých ekonomik velké sumy, což by zejména ve druhé polovině roku mohlo akcelerovat růst. Dnešní prognóza podle komise nijak nekalkuluje s možným pozitivním dopadem mimořádného fondu obnovy EU, z něhož by státy mohly začít čerpat peníze na podzim.

V Česku restrikce zavedené loni v říjnu zasáhly domácí poptávku a také investice, což se bude podle komise projevovat i na poklesu očekávaném pro letošní první čtvrtletí. České hospodářství by se mělo začít zotavovat od druhého kvartálu a na předkrizovou úroveň by se mohlo dostat koncem letošního roku.

Hlavním motorem oživení by podle komise letos měla být spotřeba domácností, která bude odrážet stabilní situaci na trhu práce - Česká republika má v celé EU dlouhodobě nejnižší nezaměstnanost.



Česku by mohly k oživení pomoct i peníze z krizového fondu obnovy EU, z něhož by v přímých platbách země mohla získat přes 180 miliard korun. Projekty financované těmito penězi by podle komise mohly tvořit až 0,2 % HDP. První peníze by země mohla dostat ve druhé polovině letošního roku.