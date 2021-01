Komentář: Americký trh práce - Výrazné propouštění v pohostinství, jinak celkem slušný prosinec

Prosincová data z amerického trhu práce dopadla v případě klíčového údaje o pracovních místech výrazně hůř, než se čekalo. Stojí však za tím v podstatě jeden segment služeb, zatímco ostatní jsou na tom poměrně dobře. K tomu revize předchozího měsíce šla hodně nahoru. Míra nezaměstnanosti navíc nestoupá a průzkum v domácnostech obecně není špatný. Celkově vzato sice data překvapila, ale podle nás zas tak špatný signál nevysílají. Velká většina ekonomiky se s restrikcemi kvůli koronaviru naučila fungovat.

Reakce finančních trhů je trochu negativní - dolar vůči euru lehce oslabuje na 1,2275, výnosy se nacházejí mírně níž než před zveřejněním dat. Ačkoli po novoroční pozitivní vlně mají trhy co korigovat a záminku si tak budou hledat snáz, domníváme se, že data z loňského roku budou mít pouze skromný vliv na obchodování. A to i v případě obvykle velice důležitého trhu práce.

Počet nových pracovních míst se za prosinec snížil o 140 tisíc, takže negativní indikace, kterou poskytl během týdne report ADP, byla tentokrát správná. Konsensus byl nastaven na +50 tis. a listopadový údaj byl revizí upraven výrazně nahoru na 336 tis.

Daleko nejvíc data zatížilo propuštění skoro půl milionu osob v pohostinství. V menší míře pracovní místa zanikala také ve školství a zdravotnictví nebo ve veřejném sektoru. Naproti tomu obchod a doprava nebo specializované služby, které se spolu s pohostinstvím dostaly pod drtivý tlak při první vlně koronaviru, jsou na tom tentokrát dobře. Žádné propouštění, naopak v obou případech sledujeme výrazně vyšší nabírání zaměstnanců než v listopadu. Také výrobní sektor je na tom slušně a zrychlil nabírání pracovníků - týká se to hlavně stavebnictví, ale také zpracovatelského průmyslu.

Mzdy se průměrně nacházejí o 5,1 pct nad loňským prosincem. Je to sice velmi slušné číslo (listopad +4,4 pct), ale vzhledem k masivní fluktuaci v pohostinství ho nepřeceňujeme. Relevantnější pro spotřebu je celkový objem vyplacených mezd, jenž za prosinec klesl meziročně o 0,3 pct. To znamená další zmírnění propadu oproti předchozím měsícům. Reálně se objem mezd nachází asi 1,5 procenta pod úrovní z konce loňského roku, ale osobní disponibilní příjmy jsou na tom díky dávkám a zhodnocení akcií o poznání lépe a rostou reálně asi o 3 procenta. Z této strany by tedy neměl přicházet pro soukromou spotřebu nějaký vážný problém.

Míra nezaměstnanosti zůstává na 6,7 procenta, zatímco se čekal její nárůst o desetinku výš. V rámci tohoto průzkumu velké propouštění nevidíme - za prosinec podle něj počet nezaměstnaných stoupl jen kosmeticky a stále bylo víc těch, kdo našli práci. Drobně se zvětšila pracovní síla.

Přehled kurzů nejdůležitějších měn dnes v 15:18 SEČ: Střední Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum CZK/EUR 26.1641 -0.2350 26.2291 26.1399 CZK/USD 21.3280 -0.2269 21.4605 21.3040 HUF/EUR 359.3100 -0.0723 360.6451 358.4954 PLN/EUR 4.5163 -0.0288 4.5292 4.5062

Asie kurz změna (%)* denní maximum denní minimum CNY/EUR 7.9289 -0.2381 7.9446 7.9045 JPY/EUR 127.2860 -0.0789 127.4752 126.9594 JPY/USD 103.7150 -0.1473 104.1040 103.6050

USA, Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum GBP/EUR 0.9014 -0.3174 0.9049 0.8993 CHF/EUR 1.0833 -0.2454 1.0870 1.0823 NOK/EUR 10.2779 -0.8166 10.3455 10.2723 SEK/EUR 10.0511 -0.0398 10.0702 10.0293 USD/EUR 1.2271 0.0452 1.2283 1.2213

Ostatní kurz změna (%)* denní maximum denní minimum AUD/USD 1.2837 -0.3723 1.2920 1.2829 CAD/USD 1.2675 -0.0922 1.2708 1.2670