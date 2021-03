Finská společnost Nokia chce zrušit až 10 tisíc pracovních míst

Finský výrobce telekomunikačních zařízení Nokia plánuje v příštích dvou letech zrušit až 10 tisíc pracovních míst, aby snížil náklady. Firma dnes také uvedla, že chce více investovat do výzkumu. Rozhodnutí je součástí strategie, kterou loni v říjnu představil generální ředitel Pekka Lundmark. Nokia má v současnosti kolem 90.000 zaměstnanců.



Cílem nové strategie je přeměna společnosti tak, aby byla schopná lépe konkurovat svému skandinávskému rivalovi, švédské firmě .



Snížení celkového počtu zaměstnanců by mělo firmě do roku 2023 snížit náklady o 600 až 700 milionů eur (15,7 až 18,3 miliardy Kč). Souběžně s tím chce Nokia více investovat do výzkumu a vývoje sítí páté generace (5G), digitální infrastruktury a do cloudových služeb.



V únoru Nokia předpověděla, že v letošním roce jí tržby klesnout na 20,6 až 21,8 miliardy eur z loňských 21,9 miliardy eur.



Firmám Nokia a se daří získávat nové zákazníky, a to díky tomu, že telekomunikační operátoři expandují se sítěmi 5G, uvedla agentura Reuters. Švédská společnost má ale náskok, protože se jí podařilo získat kontrakty v Číně.