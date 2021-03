Přechodná výhra Fedu? Včera výnosy udržel na uzdě, dnes rychle rostou

Poselství včerejšího zasedání americké centrální banky je jednoznačné: Ekonomika na tom bude daleko lépe, než to dříve vypadalo, trh práce se bude lepšit rychleji, ale inflace se podstatně nad cíl nevydá a sazby nahoru nepůjdou. V podstatě se nám potvrzuje, že Fed je za současné situace tak trochu zamčen z obou stran ve vyčkávacím postoji a tržní očekávání se snaží řídit šikovnou rétorikou.



V rámci prognózy došlo k očekávanému výraznému vylepšení letošního očekávaného růstu HDP, níž se posunul výhled nezaměstnanosti a naopak výš odhad inflace, ačkoli ne moc. Pokles míry nezaměstnanosti až na 3,5 pct podle Fedu nepovede k podstatnému zvýšení inflace, a tedy ani nevybízí k utažení politiky. Když to vezmeme do důsledku, tak by zřejmě politika nebyla utažena ani poté, neboť dlouhodobě Fed čeká nezaměstnanost na 4 pct, což by bylo zhoršení. Takovou vizi však evidentně nesdílí část měnového výboru - 4 členové čekají růst úrokových sazeb už příští rok, a 7 členů v roce 2023. Zajímavý je také odklon od vpřed-hledícího pohledu, když podle Fedu ke zpomalení měnové podpory musí nejdřív nastat skutečné zlepšení trhu práce (nikoli jen prognózované). To ale zapadá do cílování průměrné inflace, díky kterému se obecně snížila citlivost vůči proinflačním faktorům.

Americký 10Y výnos po jednání nejprve klesl, ale dnes se naopak zvedl na 1,74, kde se prozatím zarazil. Pozitivní ovšem je, že se inflační očekávání na dluhopisovém trhu dál nezvedají a jsou stabilní. Trh tedy nebere postoj Fedu k inflaci jako příliš laxní, což může být základ ke zklidnění výnosů. Více však uvidíme, až se prvotní reakce usadí.

Nárůst výnosů v Evropě je jako obvykle mírnější. Dolar se zprávami z Fedu oslabil, načež se dnes snaží ztráty korigovat a vůči euru se obchoduje na 1,1955. Akcie v Evropě míří nahoru. Většina indexů si připisuje drobné zisky, ovšem DAX je v plusu skoro o procento. Americké futures se zatím nacházejí v záporu. Zlato zhruba kopíruje eurodolar a koriguje včerejší nárůst. Menší výkyvy se nevyhnuly ani koruně, která se ovšem na hlavním páru s eurem vrací k 26,15. Na programu dnes máme jednání BoE a index aktivity filadelfského Fedu.





Přehled kurzů nejdůležitějších měn dnes v 09:56 SEČ: Střední Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum CZK/EUR 26.1744 0.3000 26.1813 26.0477 CZK/USD 21.9170 0.6359 21.9235 21.7370 HUF/EUR 367.4349 0.2396 367.6361 365.9300 PLN/EUR 4.6141 0.3400 4.6141 4.5947

Asie kurz změna (%)* denní maximum denní minimum CNY/EUR 7.7700 0.1315 7.7866 7.7642 JPY/EUR 130.3310 -0.0165 130.5900 130.3160 JPY/USD 109.1335 0.3337 109.2870 108.8280

USA, Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum GBP/EUR 0.8557 -0.2564 0.8567 0.8554 CHF/EUR 1.1044 -0.0846 1.1078 1.1044 NOK/EUR 10.0928 0.1552 10.1079 10.0544 SEK/EUR 10.1372 0.1274 10.1493 10.1045 USD/EUR 1.1943 -0.3430 1.1989 1.1935

Ostatní kurz změna (%)* denní maximum denní minimum AUD/USD 1.2807 -0.0640 1.2827 1.2739 CAD/USD 1.2410 0.0827 1.2420 1.2363