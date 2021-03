Letecká doprava stále na JIPce

Situace v letecké dopravě se zlepšuje, ale stále přepravujeme asi o 50 % méně lidí, než bylo běžné. Pro Yahoo Finance to uvedl ředitel společnosti Airlines For America Nick Calio. Odvětví je tak podle něj stále „na jednotce intenzivní péče“. Pandemie pak společnosti v odvětví naučila, že další vývoj nelze predikovat, takže můžeme jen doufat, že bude pokračovat oživení a bude těžit i z toho, že existuje velká doposud zadržovaná poptávka po tomto druhu dopravy.



Významným faktorem bude pocit bezpečí, který lidé při létání budou mít. Otázkou je v této souvislosti i možná nová regulace. Calio ale míní, že americká vláda byla doposud „velmi dobrým partnerem“, který letecké společnosti zatím používal v podstatě jako nástroj pro udržení zaměstnanosti v tomto odvětví. Ředitel míní, že takový postup byl dobrý, protože společnosti potřebují být připraveny na to, až se zvedne poptávka, a musí být schopny reagovat.



Udržet zaměstnanost v odvětví bylo podle Calia výhodné i proto, že zaměstnanci tu musí mít neustálá školení a certifikaci a případné propouštění a opětovné přijímání do zaměstnání tak sebou nese problémy, které v jiných odvětvích nejsou tak palčivé. „Nelze na tři nebo pět měsíců propustit pilota a pak mu podat klíčky a říci mu, že v pátek zase letí,“ uvedl jako příklad Calio. Některé lety jsou podle něj nyní již plně vytížené, jiná letadla ale létají téměř prázdná.



Byla pomoc nezbytná?



Na CNBC se v souvislosti s leteckými společnostmi věnovali i článku na , podle kterého vládní pomoc tomuto odvětví opět „socializovala ztráty a privatizovala zisky“. V pořadu zazněl názor, že letecké společnosti se silnější rozvahou se mohly bez vládní pomoci obejít a tato pomoc se také projevila v odměnách ředitelů leteckých firem, protože tyto odměny jsou provázány s cenami akcií.



Karen Finerman hovořila o tom, že je otázkou, proč právě leteckým společnostem se dostalo takové pomoci, když jiným odvětvím ne, přestože i zde pracuje mnoho lidí. Podle ní také platí, že dříve byly v tomto odvětví bankroty a bankrotující firmy dokázaly dál poskytovat své služby. Podle jejího názoru by k podobným věcem docházet nemělo a poskytnutá pomoc může být odrazem „excelentního lobbingu“.



Jiný názor prezentoval Steve Grasso, podle kterého je letecká doprava propojena s obrovským objemem ekonomické aktivity a pád odvětví by se týkal zaměstnání asi 10 milionů lidí. Grasso podle svých slov chápe argumenty odpůrců vládní pomoci. Nicméně v mimořádné situaci, v jaké se odvětví kvůli pandemii ocitlo, byla vládní pomoc namístě.



Zdroj: Yahoo Finance, CNBC