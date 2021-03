Rozbřesk: ČNB vyjasní svůj postoj k růstu sazeb

Hlavní událostí tohoto týdne bude na domácím poli, pomineme-li veškeré dění kolem pandemie, nepochybně zasedání bankovní rady ČNB. Proběhne tentokrát už ve středu a sice se od něj nečeká žádná změna sazeb, zajímavé být přesto může. Bankovní rada se totiž bude moci opět jasněji vymezit vůči jestřábí prognóze předpokládající start utahování měnové politiky už ve druhém kvartále letošního roku.

Tedy ve čtvrtletí, do kterého vstoupíme už příští týden s řadou pokračujících restriktivních opatření zasahujících do fungování významné části ekonomiky. Vedení ČNB tak bude mít možnost trhům přiblížit, s jak dlouhým odkladem startu politiky zvyšování sazeb má asi počítat. Také by se mohlo vyjasnit, nakolik se z pohledu centrálních bankéřů naplňuje alternativní scénář prognózy založený na předpokladu prodlužování pandemie. Vzhledem k agresivnímu hlavnímu scénáři ČNB i velkým očekáváním panujícím na trhu by byl jasnější postoj centrální banky vycházející z nepříliš povzbudivé reality nepochybně žádoucí. Naproti tomu se nic asi nedozvíme o záměrech ČNB, pokud jde o právě schvalované rozšíření její pravomoci účastnit se obchodování na dluhopisovém trhu. Prozatím má tuto možnost do konce letošního roku, avšak zatím ji nijak nevyužila. Diskutovaná novela má toto časové omezení zcela zrušit a dát centrální bance stejné možnosti, jaké má třeba ECB nebo americký Fed.



Na hlavních trzích kromě projevů centrálních bankéřů ECB i Fedu upoutají pozornost indexy nákupních manažerů z eurozóně a americké ISM, které přijdou na řadu už ve středu. V pátek doplní řadu předstihových ukazatelů i německé Ifo. Dá se předpokládat, že zatímco ve službách bude dál panovat chmurná nálada ovlivněná pokračujícím lockdownem, v průmyslu budou výsledky i tentokrát velmi slušné. Z dílčích čísel pak bude jistě stát za pozornost vývoj nových zakázek a případné problémy s dodávkami komponent do výroby. Obojí totiž může zatěžovat slibný výhled HDP ve druhém kvartále. Vzhledem k naší provázanosti půjde nepochybně i o významný signál pro tuzemský průmysl, který se v čase lockdownu stal hlavním pilířem celé ekonomiky.





*** TRHY ***



Koruna

Koruna se v průběhu pátku držela těsně nad hranicí 26,10 EUR/CZK, kterou se jí podařilo zdolat teprve až později odpoledne. Tento týden bude český trh i nadále především pod vlivem nálad v zahraničí, avšak ve středu bude nepochybně vyčkávat na výsledek zasedání bankovní rady ČNB. Ke změně sazeb ani tentokrát nejspíš nedojde, ani nebude na pořadu dne nový výhled, nicméně bankovní rada se v čase prodlužující se pandemie bude moci jasněji „distancovat“ od dosud platného hlavního scénáře prognózy předpokládajícího začátek utahovacího cyklu již ve druhém čtvrtletí letošního roku. Bude to i signál pro dluhopisový trh, kde se již výnos desetiletého státního papíru přiblížil těsně ke dvěma procentům. Na druhou stranu výhled státních financí na letošní a také i příští rok, kdy deficit jen stěží klesne pod 300 mld., dává trhu jasný signál o velikosti nových emisí státních bondů. Mimochodem, ještě do konce března trh čeká šest emisí, z toho tři kratší už tuto středu. Nabízet se budou papíry se splatností šest až dvanáct let.



Zahraniční forex

Turecký prezident Erdogan zase jednou ukázal, že dokáže pohnout trhy a především pak kurzem turecké liry. V sobotu ráno totiž vyhodil z postu guvernéra turecké centrální banky Naci Agbala. Ten si od svého listopadového vysloužil respekt čehož důkazem bylo nepřetržité posilování turecké liry. O něj liry dnes ráno kompletně přišla, když proti pátečním zavíracím hodnotám ztrácí v paritě s dolarem okolo 12%. Nejistota ohledně dalších kroků turecké centrální banky může být značná, neboť na místo guvernéra byl dosazen málo známý profesor a bývalý poslanec z Erdoganovy Strany spravedlnosti a rozvoje.

Výprodej turecké liry a s tím spojená vyšší nejistota na trzích s rizikovějšími aktivy zvyšuje hlad po bezpečnějších aktivech, ke kterým patří nejen americké vládní dluhopisy, ale dolar. Eurodolar se tudíž opět tlačí pod 1,19 a kromě turecké liry by si měnový pár měl dát pozor i na vystoupení centrálních bankéřů (dnes vystoupí Weidmann z Bundesbanky či Powell z Fedu).

Samozřejmě, že výprodej turecké liry nebude přát i zranitelnějším měnám ve střední Evropě - v konkrétně forintu a především zlotému. Polská měna se navíc bude potýkat s neutěšenou epidemiologickou situací, když čísla o nově nakažených se stále nebezpečně zvyšují a restrikce zavedené vládou v pátek nemusí být dostatečné, aby zbrzdily šíření britské varianty viru, která teď v Polsku již převažuje.