Londýn není ze hry. Deliveroo může být jeho největším úpisem akcií za deset let

Plánovaný vstup na burzu by mohl britskou společnost Deliveroo ocenit až na 8,8 miliardy liber, v přepočtu 267 miliard korun, a mohl by se tak stát největší primární veřejnou nabídkou (IPO) akcií na londýnské burze za posledních zhruba deset let. Ta vychází z cenového rozpětí, které dnes firma pro účely nabídky zveřejnila. Deliveroo se specializuje na rozvoz jídel a těží z prudkého růstu poptávky, který je důsledkem šíření koronaviru.



Firma dnes oznámila, že hodlá cenu akcií stanovit na 3,9 až 4,6 libry, což celý podnik ohodnocuje na 7,6 až 8,8 miliardy liber. Podle britské vlády je Deliveroo důkazem toho, že Londýn i po odchodu Británie z Evropské unie dokáže přilákat velké primární emise akcií.



Prostřednictvím společnosti Deliveroo si nyní každý měsíc přes šest milionů lidí objednává jídlo z více než 115.000 restaurací a obchodů. Hodnota zpracovaných transakcí se loni zvýšila o 64 procent na 4,1 miliardy liber. Ztráta podniku se naopak snížila, a to na 223,7 milionu z 317,3 milionu liber v roce předchozím. V prvních dvou měsících letošního roku dosáhl růst hodnoty zpracovaných transakcí 121 procent.



"Zažíváme silný začátek roku 2021 a jsme teprve na pokraji vzrušující cesty na velkém a rychle rostoucím trhu s rozvozem jídla. Před sebou máme obrovské příležitosti," uvedl dnes zakladatel a výkonný ředitel podniku Will Shu.



Podle analytiků nicméně panují pochybnosti, zda bude nynější příznivý vývoj pokračovat i po uvolnění koronavirových opatření. "Deliveroo zjevně podpořil covid," uvedla analytička Susannah Streeterová ze společnosti Hargreaves Lansdown. "Nevyhnutelně nastane pokles poptávky, jakmile strávníci začnou využívat možnost rezervovat si stůl ve svých oblíbených podnicích, až se restrikce zmírní," dodala.