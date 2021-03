Britská firma Deliveroo hodlá vstoupit na londýnskou burzu

Britská společnost Deliveroo, která se specializuje na rozvoz jídel, hodlá vstoupit na londýnskou akciovou burzu. Podle agentury Reuters by primární veřejná nabídka akcií (IPO) mohla podnik ohodnotit na více než sedm miliard dolarů (155 miliard Kč). Firma loni těžila z prudkého růstu poptávky, který byl důsledkem šíření nového koronaviru.



Podnik dnes oznámil, že hodnota zpracovaných transakcí se loni zvýšila o 64 procent na 4,1 miliardy liber (126 miliard Kč). Ztráta podniku se naopak snížila na 223,7 milionu liber (téměř sedm miliard Kč) z 317,3 milionu liber v roce předchozím.



Prostřednictvím společnosti Deliveroo si nyní každý měsíc přes šest milionů lidí objednává jídlo z více než 115.000 restaurací a obchodů. "Deliveroo je nyní mnohem větší, než jsem kdy pokládal za možné," uvedl zakladatel a výkonný ředitel podniku Will Shu. Upozornil, že firma se pustila do aktivit, se kterými původně vůbec nepočítal, například do budování kuchyní určených výhradně pro rozvoz jídla.



Firma potenciální investory varovala, že v budoucnu hodlá nadále upřednostňovat rozšiřování svých aktivit před ziskovostí. "Naše ambice vzrostly, protože jsme začali plně chápat a využívat příležitosti v internetovém potravinářství," uvedl Shu.



Podnik naznačil, že s jeho akciemi se na londýnské burze pravděpodobně začne obchodovat nejpozději v dubnu. Zakladatel Shu bude zpočátku disponovat 20 hlasy za každou svou akcii, zatímco ostatní investoři pouze jedním hlasem na akcii. Shu si tak bude moci nad podnikem udržet větší kontrolu, po třech letech však o své zvýhodnění přijde, upozornil list Financial Times.