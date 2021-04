Největší klasická uhelná elektrárna na Moravě a ve Slezsku přestane do dvou let využívat uhlí

Elektrárna Dětmarovice na Karvinsku, která je největší klasickou uhelnou elektrárnou na Moravě a ve Slezsku, přestane do dvou let využívat uhlí. Tři uhelné bloky o celkovém výkonu 600 megawattů skupina , která elektrárnu provozuje, odstaví na konci roku 2022 nebo nejpozději po topné sezoně 2022/2023. Místo nich vybuduje výkonné kogenerační jednotky, které zajistí kombinovanou výrobu elektřiny a zároveň tepla z plynu. ČTK to dnes řekl mluvčí skupiny Vladislav Sobol.



Výši očekávaných nákladů na vybudování kogeneračních jednotek firma neuvedla. Mluvčí uvedl, že navržené řešení je v souladu se strategií transformace teplárenství vyhlášenou ministerstvem průmyslu a obchodu a vzhledem k finanční náročnosti předpokládá využití připravované provozní a investiční podpory. Počítá se s vybudováním čtyř jednotek o celkovém výkonu kolem 45 megawattů.



Tepelná elektrárna Dětmarovice je v provozu od roku 1975 a s výkonem 800 megawattů byla nejvýkonnější elektrárnou spalující černé uhlí v Česku. Teplem zásobuje především domácnosti a firmy ve městech Bohumín a Orlová.



"Kogenerační jednotka umožňuje společnou výrobu elektřiny a tepla, čímž se její účinnost přeměny energie dostává nad 90 procent. Znamená to finanční úsporu a zároveň vyšší ekologičnost a omezení úniku znečišťujících látek do ovzduší," uvedl Sobol.



Ukončení provozů uhelných bloků ovlivní zaměstnanost v elektrárně, kde nyní pracuje přes 200 lidí. Letos se tam počet pracovních míst sníží asi o desetinu. "Další odchody budou následovat až po ukončení provozu bloků na konci roku 2022 nebo po konci topné sezony v roce 2023. Předpokládám, že v maximální míře využijeme přirozené odchody, například do důchodu, a také že mnozí naši odborníci najdou uplatnění v dalších dceřiných společnostech Skupiny ," uvedl generální ředitel Elektrárny Dětmarovice Martin Hančar.

