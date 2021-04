Dochází součástky pro Apple, výrobní plány to ale údajně neovlivňuje

Celosvětový nedostatek součástek brzdí výrobu počítačových tabletů iPad a přenosných počítačů MacBook americké technologické společnosti . Informoval o tom dnes server listu Nikkei Asia, který se odvolává na zdroje obeznámené se situací. Výrobní plány Applu pro chytré telefony iPhone však nedostatek součástek podle listu zatím neovlivnil.



List navíc upozornil, že výrobní problémy u tabletů iPad a počítačů MacBook zatím nemají vliv na dostupnost těchto produktů pro spotřebitele. Produkci iPadů podle zdrojů narušuje nedostatek displejů a součástek pro displeje, zatímco výrobu MacBooků brzdí nedostatek čipů. se k těmto informacím odmítl vyjádřit.



Problémům s globálním nedostatkem čipů v poslední době kromě výrobců elektroniky čelí také například automobilky.



Podle odborníků jsou potíže Applu známkou toho, že nedostatek čipů je čím dál závažnější a mohl by ještě více zasáhnout menší technologické podniky, které mají slabší pozici při jednání s dodavateli. je známý svými zkušenostmi se správou dodavatelského řetězce a rychlostí, s jakou dokáže dodavatele zmobilizovat, píše Nikkei Asia.



"Opravdu před sebou nevidíme konec tohoto nedostatku a situace by se před koncem druhého čtvrtletí mohla ještě zhoršit, protože některým menším technologickým hráčům by mohly dojít zásoby klíčových součástek," uvedl šéf čipové společnosti Silicon Motion Wallace Gou. K zákazníkům tohoto podniku patří například firmy Samsung, a .



Jihokorejský Samsung, který je největším výrobcem chytrých telefonů na světě, nedávno potvrdil, že nedostatek čipů by mu ve druhém čtvrtletí mohl způsobit komplikace. Dodal, že týmy jeho zaměstnanců usilovně pracují na vyřešení tohoto problému.



Velké podniky jako a Samsung mají na dodavatele značný vliv, díky kterému mohou tlačit na to, aby jejich objednávky byly vyřizovány přednostně, upozornil analytik Peter Hanbury z poradenské společnosti Bain & Co.