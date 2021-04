Rozbřesk: Klopýtnutí evropského průmyslu. A ruský rubl pod tlakem

Čísla z evropského průmyslu moc optimismu nenabízejí. Kompletní obrázek za měsíc únor ukazuje lehký paradox. Zatímco výroba šlápla na brzdu (-1 % meziměsíčně a -1,6 % meziročně), nálada podle průzkumů zůstává vysoká a stejně tak dobře vypadají nové zakázky. Zdá se tedy, že stejně jako v Česku tak v celé eurozóně začal být znát nedostatek subdodávek…, a to především v automobilovém průmyslu. To ostatně potvrzují i průzkumy mezi průmyslníky, například v rámci indexu PMI.



A i po započtení nových únorových a březnových čísel stále platí, že průmysl patří v Evropě k tomu pozitivnímu a odolnějšímu, co zlepšuje naše odhady pro začátek roku 2021. Náš nowcast pro první kvartál 2021 v eurozóně ukazuje na pokles ekonomiky o 2,7 % (mezikvartálně) a nebýt průmyslu, byly by odhady ještě horší. To, co je táhne dolů je především “lockdowny” tažený propad v maloobchodu, pohostinství, hoteliérství a dopravě.



Dobrou zprávou pro nejzasaženější služby je, že v průběhu COVID krize výrazně narostly úspory domácností. Velká část lidí díky vládním stimulům nepřišla o práci, pobírala tradiční mzdu…, jen si musela část tradičních nákupů odepřít (například zahraniční dovolené, návštěvy koncertů, divadel a restaurací). Míra úspor v Česku se tak v uplynulém roce skoro zdvojnásobila. A jak ukazuje případ proočkovaného Izraele, domácnosti jsou po konci pandemie ochotné nakumulované úspory rozpouštět v některých “odpíraných” službách - zejména v barech a restauracích. Na druhou stranu jiná odvětví, jako například letecká přeprava, se hned tak do “normálních” časů asi nevrátí...





*** TRHY ***



Koruna

Česká koruna se snaží o návrat pod 26,00 EUR/CZK a nálada na globálních trzích ji zatím relativně přeje. Důležité je, že po amerických inflačních číslech spíše lehce klesají globální výnosy a akcie se snaží opatrně rozšiřovat zisky (živeny výsledkovou sezónou). Pomohla ji pravděpodobně také slova guvernéra Rusnoka, který hovořil o tom, že na květnovém zasedání bude bankovní rada vážně rozebírat možnosti ústupu z měnové expanze.



Zahraniční forex

Eurodolar se posouvá pozvolna výše, což je především zásluha holubičí rétoriky hlavních představitelů Fedu, kterým se daří držet růst výnosů amerických dluhopisů na uzdě. Včera to byli Powell, Clarida a Williams, kteří shodně varovali, že zvýšení sazeb je daleko, neboť trh práce má daleko ke stavu plné zaměstnanosti. A právě dnes odpoledne budou mít trhy možnost posoudit, jak oživení na trhu práce v USA pokračuje, neboť jsou na pořadu týdenní žádosti o podporu. Kromě toho budou také zveřejněny i důležité maloobchodní tržby či podnikatelské nálady. Dobrá data by přitom výnosy i dolar mohla povzbudit.



Pod silným prodejním tlakem je ruský rubl, neboť Bílý dům se připravuje uvalit sankce na vybrané představitele a firmy z Ruska. Sankce, které by mohly být uvaleny již dnes, mohou obsahovat i zákaz pro americké banky obchodovat ruský vládní dluh.



Ropa a zlato

Zvedající se poptávka po ropě a včerejší největší snížení zásob ropy za poslední dva měsíce znamenají růst WTI zpět nad hranici 62 USD za barel. Zlato kleslo o 0,5 % na 1736 USD za unci.