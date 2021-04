Coinbase zakončil svůj první obchodní den pod otevírací cenou

Lídr trhu je BINANCE. Rozdíl mezi třeba obchody na Patria, kde bohužel nelze obchodovat ani opce na akci nebo indexy ( v dnešní době docela ostuda ) a obchodováním na BINACE. Portfolio obchodních nástrojů je násobně větší a mnohdy jsou díky cryptu ( BTC, altcoiny, stablecoiny ) i produkty, které obchodují jen banky. Třeba i stacking stablecoinů - Libra 5%, EUR 3,21 %, USD 6%. Swapy, duální investice, DeFi a další. Je to investiční ráj, pokud se někdo vyzná ve finančnictví nebo se to naučí. Nemusí to tedy být nutně jen Bitcoin, ale spousta jiných coinů nebo tokenů, ale i fiat měn. Do nedávna jsem byl také skeptik, ale svět se digitalizuje a mění. K regulaci trhu jistě dojde, ale digitální měny přežijí ( můj názor ). Kdo má investice a ekonomii rád, doporučuji se na burzu Binance alespoň podívat ( samozřejmě stačí v PC :) ) a možná zjistíte, že se Vám otevírá i jiný svět, který byl v minulosti jen pro vyvolení ( banky ). CIONBASE i BINANCE již dnes zdaleka nevydělávají jen na poplatcích, jako obyčejná brokerský společnost. Tedy ty také vydělávají na marginech a spreadech bid ask !!!

Skladník