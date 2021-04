Výrobce nedostatkových čipů TSMC zvýšil zisk o pětinu, do zvýšení kapacit investuje 100 miliard dolarů

Smluvní výrobce mikročipů Taiwan Semiconductor Manufacturing (TSMC) v prvním čtvrtletí zvýšil čistý zisk o 19,4 procenta na 139,7 miliardy tchajwanských dolarů. V době pandemie je vyšší poptávka po čipech, kterých je nyní ve světě nedostatek. Tchajwanská společnost v tomto kontextu už dříve předpověděla "několik let růstových příležitostí".



TSMC je po americkém Intelu a jihokorejském Samsungu z hlediska loňských tržeb třetím největším výrobcem čipů na světě. Mezi jeho klienty patří mimo jiné americké společnosti či .



Analytici očekávali, že čistý zisk za první čtvrtletí dosáhne 134 miliard tchajwanských dolarů. Tržby firma zvýšila o 25,4 procenta na rekordních 12,9 miliardy amerických dolarů (279,3 miliardy Kč).



Tchajwanská společnosti na začátku dubna oznámila, že v následujících třech letech investuje do zvýšení kapacity ve svých závodech 100 miliard dolarů (2,2 bilionu Kč). předtím informoval, že na rozšíření kapacity vynaloží 20 miliard dolarů. TSMC už dříve uvedla. že letos na vývoj a výrobu pokročilých čipů vymezí 25 až 28 miliardy USD.



Analytici spatřují v rozšiřování kapacit podniku velký potenciál. Mají za to, že světová poptávka po pokročilých čipech se zvýší s nástupem telekomunikačních sítí páté generace (5G) a s rozmachem aplikací umělé inteligence.



Akcie TSMC od začátku roku zpevnily asi o 16 procent, loni se jejich hodnota zdvojnásobila. Tržní hodnota firmy tak činí kolem 558 miliardy dolarů a je více než dvakrát vyšší než tržní hodnota Intelu a vyšší i než tržní cena Samsungu.



Kvůli nedostatku čipů musely zprvu omezit výrobu automobilky. Nyní se s problémem potýkají i výrobci elektroniky.