Může digitální měna zacloumat stabilitou bankovního systému?

Ohledně digitálních měn centrálních bank existují obavy, že taková měna by mohla vyvolat takzvané runy na banky. Tedy vlnu vybírání vkladů z bank, která by vedla k destabilizaci celého finančního systému. Na stránkách VoxEU to tvrdí Eric Monnet, Angelo Riva a Stefano Ungaro a poukázáním na vývoj během Velké deprese ve Francii se snaží ukázat, že k něčemu takovému by skutečně mohlo dojít.



Ekonomové uvádějí, že pokud by veřejnost mohla držet alternativu k bankovním vkladům, mohlo by to vyvolat zmíněný odliv vkladů z bank. Touto alternativou by mohla být právě digitální měna centrální banky. Jinak řečeno, aktivum, které by fungovalo jako bezpečnější uchovatel hodnoty, než je bankovní vklad, by mohlo vyvolat odliv peněz z těchto vkladů. A k něčemu takovému v historii již došlo.



Ona událost nastala ve Francii v roce 1930, kdy došlo k masovému výběru vkladů z tamních bank. Ty byly v té době ještě neregulované a střadatelé začali přesouvat své úspory z bank do spořitelen – takzvaných Caisses d’épargne ordinaires. Ty byly na rozdíl od bank regulovány a těžily z vládních garancí. Nemohly ale peníze půjčovat či poskytovat platební služby.



Ekonomové konkrétně zkoumali, jak souvisela četnost těchto spořitelen v jednotlivých částech Francie s finanční silou místních bank. Podle nich měli lidé motivaci přesouvat své peníze z bank do spořitelen ve chvíli, kdy se v ekonomice zvýšila nejistota. Ukázalo se, že mezi hustotou spořitelen a aktivitami bank existuje silně negativní korelace. Ale až od chvíle, kdy ekonomiku postihla krize. Před ní žádná taková korelace zřejmá nebyla.



Podle ekonomů tak data a historické zkušenosti z Francie ukazují, že finanční nestabilita vyvolaná dostupností nějaké bezpečné alternativy k bankovním depozitům není jen teoretickou možností. To ovšem neznamená, že celkové náklady spojené s digitálními měnami centrálních bank převyšují jejich přínosy.



I zmíněné spořitelny ve Francii měly své přínosy včetně přístupu k finančním službám pro nejchudší části společnosti. Digitální měna centrální banky by podle ekonomů zase mohla zvýšit finanční inkluzi a „pokud by byla dobře navržena, i zvýšit bankovní půjčky.“ Rozhodující je právě to, jak by taková měna konkrétně fungovala.



Zdroj: VoxEU

