Čtyřletý bitcoinový cyklus a zklamaný Taleb

Guggenheim minulý týden tvrdil, že bitcoin by mohl spadnout až o 50 %. Ředitelka výzkumu společnosti Coindesk Noelle Acheson to na Yahoo Finance komentovala s tím, že bitcoin je skutečně hodně volatilní, ale ona sama by byla překvapena, kdyby korekce dosáhla takové síly. Nassim N. Taleb zase míní, že bitcoin je „otevřeným Ponzi schématem“.



Acheson má za to, že sentiment je na bitcoinu stále pozitivní, otáčí se k němu jak retailoví investoři, tak instituce. Pozitivně by na něj mohly působit i posuny v regulaci. Bitcoin se navíc pohybuje ve čtyřletých cyklech a nyní jsme podle ředitelky výzkumu ve druhém roce současného cyklu. Ten sice může skončit dříve než ty předchozí, ale „to je extrémně nepravděpodobné“.



Volatilita na bitcoinu je nyní „mnohem nižší než na počátku roku“ a trendově ji snižuje rostoucí likvidita a lepšící se infrastruktura, která za tímto trhem stojí. Relativně hodně vysoko ale volatilita zůstane, protože bitcoin nemá „to, co tradiční investoři nazývají fundamentem.“ Kryptoměna je naopak do značné míry tažena sentimentem a „příběhem“.



Technická analýza podle odbornice na bitcoinu moc nefunguje, protože jde o „mladé a velmi proměnlivé aktivum“. Acheson byla následně tázána na to, zda má bitcoin nějaký daný důvod své existence, podle jejího názoru tomu tak není. Hodnotu má proto, že lidé věří, že hodnotu má. Je pozoruhodné, jak dlouho a jak moc si udržuje loajalitu. Kryptoměna tak zpochybňuje naše vnímání hodnoty a naši víru v to, „jak by se trhy měly pohybovat.“



Řeč přišla i na Ether. Ten je podle odbornice volatilnější než bitcoin, ale v souladu s tím také doposud nabízel vyšší návratnost. Bitcoin je pak vnímán zejména jako aktivum, které uchovává hodnotu, „ether je spíše sázkou na technologie.“ Má potenciál změnit fungování financí, vnímání hodnoty a dokonce i to, jak funguje celá společnost.



Taleb skeptikem



Na bitcoin byl na CNBC tázán známý Nassim N. Taleb. Podle něj jde o krásně a dobře vytvořený kryptografický systém, který ale nemá žádnou vazbu na inflaci, takže může třeba nastat hyperinflace a hodnota bitoinu může klesnout na nulu. „Pokud se chcete zajistit proti inflaci, kupte si půdu a pěstujte na ní třeba olivy. U bitcoinu žádná vazba na inflaci není.“ Jinak řečeno, je lepší „vlastnit věci, ze kterých plynou reálné dolary.“



Taleb se podle svých slov domníval, že bitcoin se může stát nástrojem směny. Nicméně se ukázalo, že na to je příliš volatilní. „Nemůžete nahradit dolary něčím takhle volatilním, s čímž kvůli tomu nelze provádět transakce,“ dodal. Jinak řečeno, úspěšná měna vyžaduje stabilitu a „něco, co se pohybuje o 5 % denně a o 20 % za měsíc, nemůže být měna,“ vysvětloval Taleb s tím, že on sám se proto ve svém původním odhadu mýlil.



Taleb podle svých slov na počátku bitcoin vlastnil, protože chtěl mít alternativu k fiat měnám. Pak pochopil, že tohle alternativa není, „jde jen o čistou spekulaci, pouhou hru.“ Není ale možné, že rozšiřování bitcoinu sebou postupně přinese potřebnou stabilitu? Taleb na to odpověděl, že z toho, že některé transakce jsou vypořádány v bitcoinech, nelze usuzovat, že se toto aktivum stane měnou. Na to by se musely například nájemní smlouvy sepisovat v bitcoinech. A nyní můžeme stejně tak používat třeba akcie Applu a považovat je za potenciální měnu. A byla by „pravděpodobně mnohem méně volatilní než bitcoin“.



