Pfizer chce z prodeje vakcíny utržit letos 26 miliard dolarů. O skoro tři čtvrtiny víc, než počítal dosud

Americká farmaceutická společnost v prvním čtvrtletí zvýšila čistý zisk meziročně o 45 procent na 4,88 miliardy dolarů (105 miliard Kč). Firma ve své dnešní zprávě o hospodaření také výrazně zlepšila odhad celoročních tržeb z prodeje vakcíny proti covidu-19, kterou vyvinula ve spolupráci s německým podnikem BioNTech. Náklady a hrubý zisk z vakcíny si a BioNTech dělí mezi sebou půl na půl. Akcie firmy klesají na newyorské burze o 0,3 procenta, ztráty ale pozvolna redukují.

nyní předpokládá, že tržby z prodeje této vakcíny v letošním roce dosáhnou 26 miliard dolarů. V předchozí prognóze je firma odhadovala zhruba na 15 miliard dolarů. Nová prognóza počítá v letošním roce s dodáním 1,6 miliardy dávek vakcíny, v příštím roce pak hodlá firma vyrobit minimálně tři miliardy dávek.

Odhad svých celkových letošních tržeb společnost zvýšila na 70,5 miliardy až 72,5 miliardy dolarů z dříve předpokládaných 59,4 miliardy až 61,4 miliardy dolarů. V prvním čtvrtletí se tržby meziročně zvýšily o 45 procent na 14,58 miliardy dolarů (313,5 miliardy Kč).

očekává ze své vakcíny zisk. Jiné firmy, jako uvedly, že jejich vakcína bude až do konce pandemie k dispozici na neziskové bázi. Nikoli ale konkurenční Moderna, která letošní tržby ze své vakcíny proti Covid-19 odhadla na 18,4 miliardy USD.

Šéf Pfizeru Albert Bourla upozornil, že tržby vzrostly i bez započítání příjmů z prodeje vakcíny proti covidu, a to o osm procent. "To je v souladu s naším cílem dosahovat do roku 2025 minimálně šestiprocentního tempa ročního růstu," dodal.

Tržby z prodeje vakcíny proti covidu v prvním čtvrtletí dosáhly 3,5 miliardy dolarů. Překonaly tak očekávání analytiků, kteří je podle průzkumu společnosti Refinitiv odhadovali asi na 3,3 miliardy dolarů. podle Bourly předpokládá, že po vakcíně se vytvoří trvalá poptávka, podobná poptávce po vakcínách proti chřipce.

také uvedl, že technologii použitou ve vakcíny proti Covid-19, známkou jako poslíčková RNA, používá při vývoji dvou vakcín proti chřipce. Klinické studie by měly započít ve třetím čtvrtletí.

Zdroje: ČTK, Reuters, Patria.cz