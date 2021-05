Brusel schválil nákup 1,8 miliardy vakcín od firem Pfizer/BioNTech. Je to dosud největší smlouva na vakcíny

Evropská komise (EK) schválila smlouvu na nákup až 1,8 miliardy dávek vakcíny proti covidu-19 od firem Pfizer/BioNTech. Oznámila to v sobotu předsedkyně komise Ursula von der Leyenová, podle níž má kontrakt pokrýt období do roku 2023. Země EU mají v dosud největší smlouvě na vakcíny zaručen nákup 900 milionů dávek s možností stejné množství si dokoupit.



Americká společnost a německý podnik BioNTech jsou již dnes největšími dodavateli vakcín do EU. Brusel s jejich preparátem na rozdíl od vakcín firem nebo počítá i do budoucna.



EU má dosud od firem Pfizer/BioNtech objednáno 600 milionů dávek, celkem 250 milionů dodají ve druhém čtvrtletí. To je více, než všechny ostatní společnosti dohromady.



Nová smlouva má podle představ komise umožnit v příštích dvou letech přeočkování a posílení imunity všech 450 milionů obyvatel unijních zemí. Evropská agentura pro léčivé přípravky (EMA) zatím doporučuje využití vakcíny u lidí starších 16 let, v červnu má rozhodnout o případném rozšíření na děti od 12 let.



"Další kontrakty a další vakcínové technologie budou následovat," uvedla v sobotu k podpisu smlouvy šéfka unijní exekutivy. Komise již dříve uvedla, že vidí potenciál spíše v takzvaných mRNA vakcínách, které vedle Pfizeru vyrábí také americká společnost Moderna.



Naproti tomu virové vakcíny, jejichž výrobcem jsou firmy a , se podle Bruselu v EU využívat nebudou. EMA dlouhodobě zkoumá vzácné nežádoucí účinky obou preparátů, kvůli nimž státy dočasně omezovaly či zastavovaly jejich využívání. Na prvně jmenovanou společnost navíc komise podala žalobu kvůli tomu, že dodala a plánuje ve stanovených termínech dodávat výrazně méně vakcín, než se zavázala ve smlouvě.

Americká farmaceutická společnost patří k největším výrobcům léků, podle tržeb byla v roce 2019 třetí největší farmaceutickou firmou světa. Společnost BioNTech byla založena v roce 2008 v Mohuči a dlouhodobě se zabývá výzkumem léčby rakoviny se zaměřením na biologickou léčbu.

Růst Pfizeru v posledních letech zpomalil. Generální ředitel Albert Bourla proto v červnu 2019 představil plán, jehož cílem je v příštích pěti letech přijít s 15 experimentálními léky, které mohou potenciálně zajistit tržby nejméně jednu miliardu dolarů ročně.