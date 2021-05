Airbnb kvůli pandemii ztrojnásobila čtvrtletní ztrátu na 1,2 miliardy dolarů

Americká společnost Airbnb, která zprostředkovává ubytování v soukromí, v prvním čtvrtletí hospodařila s čistou ztrátou 1,17 miliardy dolarů (24,6 miliardy Kč), což je meziročně nárůst na více než trojnásobek. Tržby se ale zvýšily o pět procent na 887 milionů USD (18,7 miliardy Kč), uvedla firma ve své výsledkové zprávě. Na hospodaření stále doléhají dopady koronavirové krize a s ní spojené omezení cest.



Tržby jsou ale vyšší i ve srovnání s rokem 2019, tedy s obdobím před pandemií. Firma také zaznamenala nárůst počtu rezervací, což dává do souvislosti s ustupující pandemií a s očekávaným návratem k masovému cestování. K vysoké ztrátě v prvním čtvrtletí částečně přispěly i výdaje, které má firma s obsluhou dřívějších úvěrů.



Ačkoliv Airbnb čeká silný vzestup zájmu o cestování, obavy má s přetrvávajících cestovních omezení a uzávěr v Evropě. Ta je přitom pro Airbnb klíčovým trhem u letních pronájmů. Zatím je podle sdělení firmy tedy brzy na to, aby se dalo odhadnout, zda se bude cestovní ruch ve druhém pololetí zotavovat podobným tempem.



Protipandemická opatření mají negativní dopady na tržby Airbnb v celém světě, zejména ale v Evropě. Růst poptávky po cestování firma zaznamenala ve Spojených státech, zájem registruje u pronájmů blízko pláže a na horách. U rezervací ve městech, kde byl před pandemií zájem tradičně velmi silný, se zatím nic zásadního nezlepšilo.



Rozsah rušení rezervací se proti loňsku zmírnil, i tak ale zůstává větší než před pandemií. Konkrétní čísla však Airbnb u tohoto ukazatele neposkytla.



Generální ředitel Brian Chesky očekává, že i po pandemii bude více lidí pracovat z jiných lokalit než z centrálních kanceláří, což by mělo posílit poptávku po rezervacích. Zhruba 24 procent zákazníků Airbnb si teď podle něj rezervuje pobyty minimálně na 28 dní, zatímco před pandemií si takto dlouhé pobyty rezervovalo asi 14 procent zákazníků. To podle něj zvýhodní sdílení soukromého bydlení ve srovnání s hotely.



"Čím déle někde zůstáváte, tím více máte snahu pobývat v soukromí," řekl Chesky analytikům, když s nimi probíral výsledky hospodaření.



Ztráta na akcii v prvním čtvrtletí dosáhla 1,95 USD, zatímco analytici v anketě společnosti FactSet čekali ztrátu 1,07 USD na akcii, respektive 717 milionů dolarů celkově. Tržby překonaly odhady, které v průměru činily 721 milionů dolarů. Proti prvnímu čtvrtletí 2019 se tržby zvýšily o šest procent.



Hodnota nových rezervací v prvním letošním čtvrtletí vzrostla na 10,3 miliardy z 6,8 miliardy USD před rokem. Proti poslednímu čtvrtletí loňského roku byla vyšší o více než čtyři miliardy dolarů.



Akcie Airbnb od maxima, na kterém byly 11. února, oslabily asi o 37 procent a ve čtvrtek uzavřely na 135,75 USD. Jsou tak pod závěrečnou cenou z 10. prosince, kdy vstoupily na burzu.