Rozbřesk: V evropském průmyslu oživení. Co americký maloobchod?

Unijní ekonomika byla sice v důsledků uplatňovaných lockdownů ještě v prvním čtvrtletí v recesi, ale už tehdy se začaly projevovat první známky oživení a také inflace. Průmyslová výroba, která ještě v únoru meziměsíčně poklesla o jedno procento, se v březnu opět zvýšila, a to díky výrobě spotřebního zboží i komponent pro další výrobu.

Pozitivní byly výsledky z německého průmyslu, které materializovaly pozitivní očekávání z předchozích průzkumů podnikatelského sentimentu nebo třeba indexu nákupních manažerů. Pro tuzemský průmysl šlo vzhledem k provázanosti tohoto odvětví o nepochybně příznivou zprávu, která podporuje pozitivní výhled tohoto odvětví v letošním roce. Absolutním vítězem průmyslového „klání“ byla v březnu z pohledu meziročních čísel jednoznačně Itálie s růstem výroby o téměř 38 %.

Na tomto výsledku se ovšem nemalou měrou podílel extrémně nízký srovnávací základ z loňského roku, kdy italský průmysl propadl o necelých 30 %. Ostatně kouzlo nízkého statistického základu už začíná být vidět i v českých číslech, i když v důsledku pozdějšího zavedení prvního lockdownu zatím ne v takové míře jako právě v Itálii. Proto je i nadále vhodnější při hodnocení aktuálního vývoje dívat se na meziměsíční čísla a při srovnávání raději brát v potaz třeba průměrný základ z roku 2019, kdy o kovidu nebylo v Evropě vidu a v podstatě ani slechu.Ve srovnání s rokem 2019 letošní výsledky zatím až tak impresivně nevypadají.

Za první kvartál jsou v plusu v podstatě jen východoevropské země spolu se Švédskem a Řeckem. Možná trochu překvapivě s mínus šesti procenty zaostává Německo, avšak při pohledu na vývoj tamního automobilového průmyslu to až tak nelogicky vypadat nemusí. A pro nás možná zajímavý je právě kontrast mezi vývojem automobilového průmyslu v ČR a v řadě starých členských zemí.

Zatímco zde je jeho trend už od poloviny loňského roku pozitivní a tento průmysl se už téměř dostal na úroveň dosahovanou před koronakrizí, v Německu se k předkrizovým číslům vrací zatím jen pozvolna. Že by se dostal zpět na rekordy dosahované třeba ještě v roce 2016, kdy německé automobilky vyrobily šest milionů aut, se zdá být z pohledu aktuálních ani ne čtyř milionů už v podstatě nepravděpodobné.





*** TRHY ***



CZK a dluhopisy

Koruna sice začínala včerejší obchodování ještě v blízkosti hranice 25,60 EUR/CZK, avšak už v průběhu odpoledne se jí podařilo úspěšně otestovat hranici 25,50 v podstatě poté, co byla zveřejněna další americká data potvrzující zlepšující se situaci na tamním trhu práce a další zvýšení výrobní inflace. Česká čísla o vývoji produkčních cen sice přijdou na řadu až v pondělí, avšak s velkou pravděpodobností rovněž potvrdí zvýšení inflačních tlaků v tuzemské ekonomice a zvýší tak nepochybně i pravděpodobnost letošního zvyšování úrokových sazeb ČNB.

Mezitím dluhopisový trh vstřebal další tři emise státních bondů, díky nimž MF získalo téměř 13 mld. korun. Od začátku roku se objem prodaných střednědobých a dlouhodobých státních dluhopisů na primárním trhu vyšplhal na 243 mld. korun. Spolu s prodeji na sekundárním trhu a zahraničními půjčkami se tak státu podařilo nashromáždit už polovinu částky potřebné na letošní financování deficitu a dluhové služby.



Zahraniční forex

Ačkoliv dubnová data za americkou výrobní inflaci potvrdila narůstající inflační tlaky, tak výnosy amerických dluhopisů včera naopak poklesly a umožnily eurodolaru vrátit se k hodnotě 1,21.

Dnes se ovšem inflační téma může vrátit do povědomí trhů, neboť budou zveřejněny americké maloobchodní tržby za duben. A tato data budou opravdu velmi silná. Tlak na růst amerických výnosů zřejmě opět zesílí a z toho by mohl dolar profitovat.



Zlotý, kterému se spolu s ostatními regionálními měnami tento týden daří, bude monitorovat výsledek HDP za první kvartál. Očekáváme kladný mezikvartální růst (a nepatrně záporný meziroční) tažený průmyslem a maloobchodem. Zlotému by výsledek HDP rozhodně neměl ublížit.



Akcie

Wall Street ve čtvrtek zažila poměrně proměnlivou seanci, a to především u technologických titulů. Index Nasdaq v úvodu značně posiloval, následně se dostal do mínusu, aby zakončil obchodování opět v zelených figurách. Růst táhly hlavně akcie blue chips: Microsoft +1,7%, Alphabet +1,3%, Facebook +0,9%.

Jednotlivé indexy zakončily následovně: Dow Jones +1,29 %; S&P 500 +1,22 %; Nasdaq Comp. +0,72%.