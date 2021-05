V Evropě se rýsuje zelený začátek. Komodity spadly, O2 oznámila návrh divi

Americké i evropské futures jsou dnes ráno v zeleném. Na Wall Street ve čtvrtek zastavil třídenní sesun, když se do hry vrátily známky zesilujícího hospodářského zotavování. Propadly se ceny komodit, což pomohlo zmírnit obavy z bobtnající inflace.

Komoditám nepomohlo ani vyjádření čínského premiéra, že Peking by měl podniknout kroky, aby rally na cenách surovin zarazil. Futures na ropu se propadly nejvíc za poslední více než měsíc, dolů šly i kontrakty na železnou rudu a níže byla také měď. Bitcoin má pořád namířeno k 10% propadu za celý týden poté, co se do něj znovu opřel Elon Musk. Šéf Tesly prý v kryptoměnu pořád „silně“ věří, nemůže aly posouvat masivní nárůst užití fosilních paliv, především pak uhlí.

Nahoru šly naopak hlavní asijské burzy v čele s Japonskem a čínským CSI 300. Euro po ránu roste o 0,2 % na 1,2104 EURUSD. Česká koruna přiměřeně tomu klesá k dolaru k 21,03 za dolar, k euru je ale beze změny, nicméně na 25,470 za euro. Futures na Stoxx 50 +0,7 %, FTSE 100 +0,5 %, CAC 40 +0,6 %, DAX +0,6 % a sentiment před otevřením míří kontinuálně vzhůru. Americké akciové futures: DJIA mini +0,4 %, S&P 500 mini +0,5 %, Nasdaq 100 mini +0,6 %.

Telekomunikace O2 včera po zavření trhu oznámila, že představenstvo mobilního operátora schválilo návrh na výplatu dividendy za rok 2020 v celkové výši 5 115 milionů Kč, což představuje 17 Kč před zdaněním na každou akcii ve jmenovité hodnotě 10 Kč (respektive 170 Kč před zdaněním na akcii ve jmenovité hodnotě 100 Kč). O návrhu budou rozhodovat akcionáři na valné hromadě. Rozhodný den je 21. 6., ex-date 18.6. Částka odpovídá očekáváním analytiků Patrie.

V makroekonomickém kalendáři jsou na programu především data o amerických tržbách a odpoledne také index důvěry spotřebitelů podle Michiganské university.

V mnoha částech světa už končí výsledková sezóna, takže firemní kalendář je dnes spíše hubený. V noci na dnešek přišly s čísly ještě Disney, Airbnb nebo Coinbase.