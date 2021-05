Rozbřesk: ČR už letos vydala bondy za více než čtvrt bilionu

Ministerstvo financí úspěšně pokračuje v budování likviditního valu, který má sloužit ke krytí schodku státního rozpočtu a dluhové služby, když tento týden prodalo další tři dluhopisy v hodnotě necelých 15 mld. korun. Od začátku roku takto získalo na dluhopisovém trhu téměř 258 mld. korun a z toho zhruba 28 mld. jen v průběhu května. Dalších 26 mld. by chtělo MF získat v červnových aukcích především dlouhodobých dluhopisů se splatností deset a více let. I když částky, které stát získává na trhu, vypadají na první pohled impozantně, v loňském roce bylo tempo vydávání dluhopisů ještě rychlejší (ve stejné době loni jsme se již přibližovali hranici 400 mld.) a navíc se tehdy v důsledku recese peníze dařilo sehnat i podstatně levněji.



Letos, kdy centrální banka stále více otevřeně hovoří o potřebě normalizace úrokových sazeb, se výnosy státních papírů posunuly výrazně nahoru. Přesto si nelze nevšimnout, jak blízko jsou dlouhé tržní výnosy třeba prognóze tříměsíčního PRIBORu, s nímž počítá samotná ČNB pro příští rok. Na jedné straně je vidět, jak finanční trhy stále více počítají s rychlým růstem krátkodobých sazeb, nicméně na druhé straně (zatím) netlačí nahoru sazby a výnosy dlouhodobé.



Jedním z vysvětlení může být zvýšená aktivita zahraničních investorů na bondovém trhu, pro které jsou české papíry ve srovnání s těmi západoevropskými velmi zajímavé. Mít kladný výnos u takového aktiva, navíc s perspektivou dodatečného zhodnocení díky posilujícímu kurzu měny, může být docela lákavé. Jak napovídají zpožděné statistiky státního dluhu, si nerezidenti v průběhu prvních třech měsíců letošního roku dokoupili do svých portfolií střednědobé a dlouhodobé papíry v hodnotě téměř 106 mld. korun a drželi tak třetinu všech vydaných korunových státních dluhopisů.



Díky emisím, půjčkám i prodejům vlastních papírů na sekundárním trhu již MF získalo více než polovinu pro letošek naplánované částky na krytí schodku i splatných papírů. Jak vysoká bude ve skutečnosti jeho finanční potřeba, však není zatím příliš jisté. Už v úterý se budeme mít možnost seznámit s tím, jak stát hospodařil v prvních pěti měsících roku. Sice to nebude povzbudivé čtení, ale ani překvapivé.



TRHY

CZK a dluhopisy

Koruna se v průběhu včerejšího dne pohybovala bez výraznějších výkyvů v blízkosti 25,45 EUR/CZK. Tento týden je poměrně chudý na domácí i evropská čísla, a tak si na novou podporu z této strany bude muset trh počkat. Už příští týden přijdou na řadu nejenom PMI, ale i dubnová data z reálné ekonomiky, která potvrdí pozitivní trend českého hospodářství. Další statistiky pak v pátek ukážou, jak se vyvíjely mzdy v době nejtvrdšího lockdownu. Postupně se tak tvoří obrázek, podle kterého se bude ČNB rozhodovat na svém zasedání na konci měsíce. Určitý náhled na současnou situaci tento týden poskytl rozhovor dalšího centrálního bankéře Vojtěcha Bendy, který je k dispozici zde.



Zahraniční forex

Velmi dobrá týdenní data z amerického trhu práce lehce povzbudila dolar, jakož i býčí pohledy na americkou ekonomiku z Bidenovy administrativy a z Fedu. Dnešek bude o inflačních datech (Francie, USA), jakož i o vývoji spotřeby v USA.



Ropa a zlato

Ropa WTI včera posílala o necelé procento k ceně 66,8 USD za barel. Cena zlata stagnovala pod 1 900 USD za unci.