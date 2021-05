Strašlivá porážka pro Exxon a přelomový verdikt pro Shell. Velká ropa přivyká ekovýtkám s bolestí

Ještě před pěti lety nezbývalo ochráncům životního prostředí nic jiného, než mávat výstražnými transparenty před místy, kde akcionáři ropných firem hlasovali na valných hromadách. Vypadá to, že tato doba je definitivně pryč. Tento týden sesadili akcioví investoři dva ředitele společnost Mobil, kteří si podle nich dost neuvědomovali důležitost změna klimatu. V Chevronu si akcionáři odhlasovali, že přinutí firmu snížit míru znečištění pro svoje zákazníky. A ropné Royal Dutch soud v přelomovém verdiktu nařídil do roku 2030 snížit své emise skleníkových plynů o 45 procent ve srovnání s rokem 2019. Toto rozhodnutí by podle agentury Reuters mohlo připravit půdu pro právní kroky proti dalším energetickým firmám po celém světě a akcie Shellu dnes dopoledne svým propadem stahovaly i další akcie evropských energetických firem.

Zahanbující ztrátu pak podle Bloombergu představuje vypuzení dvou manažerů pro . Tím spíše, že ho prosadil aktivistický hedgeový fond s pouze 0,02% podílem, o kterém před rokem ještě nikdo neslyšel.

Energetické společnosti byly před ropnou havárií z roku 2014 jednou z největších dojných krav na akciovém trhu. Jejich síla spočívala v bezmála palcovém makroekonomickém pravidlu: Vyspělý svět potřebuje stále víc energie a velké ropné firmy ji mají. Břidličná revoluce a hnutí proti změně klimatu ale tento trend změnily, jak na straně nabídky, tak poptávky. i velká část jeho konkurentů nic z toho dlouho nechtěly vidět a upnuly se na investičně náročné projekty v Arktidě a kanadských ropných pískách, což v dlouhodobém pohledu pošramotilo jejich finanční návratnost. tak pod bouřlivým vedením Darrena Woodse loni zažil strašlivý rok, poprvé po čtyřech dekádách skončil v červených číslech, jeho dluh nabobtnal o zhruba dvě pětiny a jeho akcie byly vyřazeny z prestižního indexu DJIA .

Navíc si nedokázal všimnout, že investiční komunita už slyší na otázky změn klimatu podstatně víc. Trojice největších akcionářů Exxonu – firmy , Vanguard Group, a Corp jsou členy iniciativy, která podporuje snížení emisí skleníkových plynů do roku 2050 na nulu. Když loni v prosinci jenom týden starý hedgeový fond Engine No. 1 vybídl ke změně svého chování, hrozbu nevnímal - a když se tak stalo, soustředil se jenom na ochranu své štědré dividendy. Dividendový výnos dosahoval během pandemie a s ní spojených minim v cenách ropy více než 10 procent. Když ale dluh Exxonu narostl loni na 69 miliard, začalo to podle analytiků tuto velmi oceňovanou dividendu stejně ohrožovat.

Fond Engine No. 1 mezitím využil nespokojenosti investorů s výkonností firmy a použil ji ve své kritice toho, jak se nechce adaptovat měnícímu světu. Na svou stranu se mu povedlo dostat i velké penzijní fondy v Kalifornii a New Yorku.

O šest měsíců později už hlasoval pro tři ze čtyř nominantů na nové ředitele, které Engine No.1 navrhoval, druhý největší akcionář firmy a jeden z největších titánů korporátní Ameriky . jednou z úspěšných koní je environmentální vědkyně Kaisa Hietala. je měl před pár měsíci za "nekvalifikované".

Aby teď uklidnil investory, musí oddělit roli CEO a předsedy správní rady a posílit transparentnost svých budoucích plánů. Podle jednoho z dvacítky největších akcionářů si také musí stanovit “ambiciózní emisní cíle” odpovídající velikosti a postavení firmy, jejíž tržní hodnota dosahuje 250 miliard dolarů.

Zásadní verdikt pro Shell. Odvolá se?

Firmy takovéto velikosti jenom zřídka stojí před nesouhlasem investorů a ještě méně často takovéto bitvy prohrají. V případě Shellu se ochránci životního prostředí, včetně organizace Greenpeace, obrátili na soudy, aby vůbec poprvé takto přiměli velkou energetickou společnost změnit strategii.

Podle agentury Reuters si už letos stanovil jednu z nejodvážnějších klimatických strategií v oboru. Firma si dala za cíl snížit uhlíkovou náročnost svých produktů nejméně o šest procent do roku 2023, o 20 procent do roku 2030, o 45 procent do roku 2035 a do roku 2050 být zcela uhlíkově neutrální. Všechny tyto cíle se vztahovaly k hodnotám z roku 2016, uvádí Reuters. Podle soudu však politika Shellu stran životního prostředí "nebyla konkrétní a byla plná podmínek a to není dostatečné".

Akcie Shellu reagovaly už ve středu na verdikt propadem, který pokračoval i dnes. V indexu Stoxx Europe Energy Index byl titul největím propadlíkem. Podle analytika banky RBC Biraje Borkhatarii se ale odvolá a spor se možná potáhne roky.

, , , Plc a produkují dohromady méně než 15 % globální nabídky ropy.

Zdroje: Bloomberg, , ČTK