ČNB zvyšuje sazbu proticyklické rezervy na 1 procento, úvěrové standardy bank považuje za hraničně uvolněné

Banky budou odvádět více peněz do rezerv na ochranu úvěrového trhu. Česká národní banka rozhodla zvýšit od července 2022 sazbu proticyklické kapitálové rezervy na jedno procento z aktuálních 0,5 procenta, poté, co bankovní rada projednala Zprávu o finanční stabilitě 2020/2021. Úvěrové standardy bank a dalších poskytovatelů hypoték považuje za hraničně uvolněné. Bankovní sektor je ale podle zátěžových testů vysoce odolný i díky kapitálovým přebytkům. Byty v ČR jsou podle ČNB nadhodnoceny v průměru o 18 % a ve vybraných lokalitách s vysokým podílem investičních bytů až o 25 %.

Česká ekonomika podle ČNB již prošla akutní fázi hospodářského útlumu. Díky podpůrným opatřením jako kompenzace výpadků příjmů nebo loňské moratorium na splátky úvěrů se dříve přijatá rizika v bilancích bankovního sektoru v průběhu pandemie výrazně neprojevila. Zároveň banky začaly ve větším rozsahu poskytovat rizikovější úvěry, uvádí zpráva. Právě jejich uvolnění je důvodem pro navýšení sazbu proticyklické kapitálové rezervy na jedno procento z aktuálních 0,5 procenta. Tato sazba platí pro všechny banky, spořitelní a úvěrní družstva i obchodníky s cennými papíry.

"Zvýšení proticyklické kapitálové rezervy je logickým krokem vyplývajícím z odeznívání akutní fáze hospodářského poklesu. Strategií ČNB je v takové situaci vrátit sazbu rezervy na jednoprocentní úroveň, která kryje běžná cyklická rizika v bankovním sektoru. Rozhodnutí je rovněž přirozenou reakcí na skutečnost, že i díky podpůrným opatřením se dříve přijatá rizika v bilancích bank projevila jen v omezené míře a že se zároveň v posledních měsících do těchto bilancí dostávají rizika nová," uvedl guvernér České národní banky Jiří Rusnok. Na další plošné uvolňování úvěrových standardů a přijímání dodatečných rizik do bilancí bank by však ČNB již musela reagovat nástroji makroobezřetnostní politiky.

Významným zdrojem systémových rizik v domácí ekonomice je podle ČNB opakované roztáčení spirály mezi dluhovým financováním nákupu rezidenčních nemovitostí a jejich rychle rostoucími cenami. „Ve srovnání s cenovým dnem z konce roku 2013 jsou ceny nemovitostí v ČR vyšší zhruba o 70%. Pokračující zdražování nemovitostí vedlo ke zhoršení příjmové dostupnosti bydlení. ČNB nyní odhaduje, že byty v ČR jsou nadhodnoceny v průměru o 18% a ve vybraných lokalitách s vysokým podílem investičních bytů až o 25%,“ uvádí ČNB.

'Objemy skutečně nových hypotečních úvěrů dosahovaly ve druhé polovině loňského roku a v prvních měsících letošního roku rekordně vysokých úrovní vlivem výrazného nárůstu průměrné výše poskytovaného úvěru. Počty těchto úvěrů ale nevybočovaly z hodnot obvyklých v předchozích letech,' řekl ředitel sekce finanční stability ČNB Jan Frait.

ČNB zároveň konstatovala, že pokud by opět nastalo zhoršení ekonomické situace například kvůli další vlně pandemie, bude bankovní rada připravená oznámené zvýšení sazby revidovat či rezervu bezprostředně a plně uvolnit. Naopak v případě pokračování rychlé dynamiky poskytování úvěrů domácnostem, obnovování růstu úvěrů nefinančním podnikům a zvyšování rizik v bilancích bankovního sektoru je ČNB připravena přistoupit k dalšímu zvyšování této sazby.

Proticyklická kapitálová rezerva je jedním z opatření v rámci směrnice EU o přístupu k činnosti úvěrových institucí a o obezřetnostním dohledu nad úvěrovými institucemi a investičními podniky (CRD IV). Vedle toho existují kapitálová rezerva ke krytí systémového rizika a bezpečnostní rezerva.

Současně bankovní rada ČNB rozhodla o snížení frekvence dvoutýdenních dodávacích repo operací pro úvěrové instituce na jednou týdně, a to s účinností od 28. května. Dosud banka tyto operace prováděla třikrát týdně. Zároveň ČNB obnovila dříve platnou úrokovou přirážku 0,1 procentního bodu. "Nástroj na dodávání likvidity nebankovním finančním institucím ponechala za dosavadních podmínek, ale jeho frekvenci snížila rovněž na jednou týdně," uvedla ČNB.

Limit ukazatele LTV pro poskytování hypotečních úvěrů banka nechává ČNB na 90 % při možnosti uplatnit 5% výjimku. Doporučení pro poskytování hypotečních úvěrů ponechala rovněž beze změny.



Zdroj: ČNB, Reuters, ČTK