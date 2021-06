Biden rozšířil listinu čínských firem, se kterými Američané nesmí obchodovat

Americký prezident Joe Biden ve čtvrtek podepsal exekutivní příkaz, jenž zakazuje americkým subjektům investovat do desítek čínských firem, které čelí podezření z napojení na čínskou armádu. Nové nařízení podle Bidenovy administrativy rozšiřuje právně problematický dekret bývalého prezidenta Donalda Trumpa, píše agentura Reuters.



"Tato vyhláška opravňuje Spojené státy k cílenému a vymezenému zákazu amerických investic do čínských společností, které podkopávají bezpečnost nebo demokratické hodnoty Spojených států a našich spojenců," uvedl Bílý dům.



Seznam zahrnuje 59 společností, které jsou podle Washingtonu dodavatelé či jinak spolupracují s čínským vojenským a bezpečnostním komplexem. Na původním seznamu bylo 31 subjektů. V platnost nový seznam podle Bílého domu vejde 2. srpna.



Exekutivní příkaz podle Bidena braní americkým investicím do čínské armády a zpravodajského a bezpečnostního výzkumu a vývoje. "Kromě toho shledávám, že používání čínské sledovací technologie mimo Čínskou lidovou republiku a vývoj nebo používání čínské sledovací technologie k usnadnění represí či závažného porušování lidských práv představují neobvyklé a mimořádné hrozby,“ uvedl Biden.



Seznam zahrnuje velké stavební a telekomunikační společnosti, včetně výrobce telefonů Huawei, čínského ropného a plynárenského koncernu CNOOC, firem China Railway Construction, , China Telecom a předního výrobce kamerových systémů a bezpečnostní techniky Hikvision.



Vysoce postavený americký činitel agentuře Reuters sdělil, že seznam bude v nadcházejících měsících s velkou pravděpodobností ještě rozšířen. Jiný činitel uvedl, že zapsání čínských výrobců sledovacích technologií na nový seznam rozšiřuje loňské nařízení předchozí Trumpovy administrativy, jež bylo podle Bílého domu vypracováno nedbale, čímž ponechalo otevřené dveře soudním sporům.



Bidenův nový exekutivní příkaz agentura Reuters označuje za součást širšího postupu vůči Číně, který zahrnuje posilování amerických spojenectví a rozšiřování domácích investic s cílem zvýšit ekonomickou konkurenceschopnost Spojených států.