Chce se Američanům zpět do práce? Akcie i dluhopisy jsou dopoledne opatrné

Závěr týdne bude hlavně o amerických datech z trhu práce. Ta přitáhnou pozornost o to víc, o co byl předchozí dubnový report nečekaně slabý. U nejsledovanějšího údaje o změně zaměstnanosti se čeká návrat na podstatně vyšší úrovně. Po 266 tis. v dubnu by to za květen mohlo podle tržního odhadu být kolem 670 tisíc, ovšem reálně mohou být očekávání nastavena ještě výš po posledním pozitivně vyznívajícím reportu ADP. Teoreticky by vyšší číslo nahrávalo sázkám na pokračující oživení, jenže tato hra je v případě zámoří už notně ohraná a včera to nevypadalo, že by ADP investory naplnilo euforií.

Také dnes dopoledne to vypadá především na opatrnost. Akciové trhy v Evropě se příliš neodchylují od včerejších úrovní a to samé platí pro americké futures. V klidu jsou také dluhopisy, zatímco eurodolar postupně klesá ještě níž a aktuálně se nachází na 1,2115.

Data z trhu práce mohou před víkendem trochu podpořit téma oživení. Na druhou stranu je podle nás velice pravděpodobné, že podpoří i očekávání vyšších inflačních tlaků. Květnové průzkumy z průmyslu i služeb ukázaly, že je za současných podmínek pro firmy velmi těžké najít zaměstnance. Pokud se v květnu hodně nabíralo, zřejmě to bylo za cenu vyšších mezd, což je faktor podporující udržitelnost inflace. A pokud se lidé znovu vraceli do zaměstnání pomalu, tak bychom za tím viděli také spíše efekt utažené nabídky než ochlazení ekonomického oživení.

Co by mohlo trhu práce pomoci, je postupné odstraňování mimořádné vládní podpory nezaměstnaným, která má v řadě států končit už za pár týdnů. Motivace vracet se do práce by tím narostla. Na druhou stranu samotné utlumení podpory v první chvíli investoři nebudou chtít moc slyšet a musejí se přesvědčit, že návrat do práce bude dostatečnou kompenzací zamezující negativním dopadům na spotřebitelskou poptávku.

Přehled kurzů nejdůležitějších měn dnes v 10:34 SEČ: Střední Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum CZK/EUR 25.4732 -0.0035 25.4822 25.4594 CZK/USD 21.0305 0.1285 21.0420 20.9925 HUF/EUR 346.9661 -0.1842 347.5830 346.7335 PLN/EUR 4.4690 0.2703 4.4693 4.4490

Asie kurz změna (%)* denní maximum denní minimum CNY/EUR 7.7637 -0.0399 7.7689 7.7454 JPY/EUR 133.4450 -0.2318 133.5280 133.4030 JPY/USD 110.1870 -0.1006 110.2740 110.1540

USA, Evropa kurz změna (%)* denní maximum denní minimum GBP/EUR 0.8581 -0.2053 0.8600 0.8576 CHF/EUR 1.0964 0.0666 1.0968 1.0952 NOK/EUR 10.1704 -0.0123 10.1726 10.1577 SEK/EUR 10.1139 0.0537 10.1161 10.0935 USD/EUR 1.2112 -0.1233 1.2132 1.2104

Ostatní kurz změna (%)* denní maximum denní minimum AUD/USD 1.3053 -0.0261 1.3072 1.3034 CAD/USD 1.2126 0.1594 1.2127 1.2105