Rozbřesk: ČNB čeká na dnešní mzdy, trh také…

Česká národní banka dnes dostane další důležitý díl do skládačky před červnovým rozhodováním o sazbách - vývoj mezd za první kvartál letošního roku. Právě mzdy napoví hodně o tom, jak silné mohou být inflační tlaky v pozadí ekonomiky - tedy ne ty dovážené (např. drahé suroviny) nebo spojené s dočasným narovnáním vztahů po pandemii (např. zdražující dovolené).



Česká ekonomika se v situaci na trhu práce liší od většiny zemí eurozóny (zejména těch strukturálně slabších) - nezaměstnanost i po pandemii zůstává na velice nízkých úrovních a tempo růstu mezd polevilo v průběhu pandemie jen dočasně, a to na jaře 2020. Od té doby jako by se vše vracelo do normálu. Na konci roku 2020 mzdy rostly o 6,5 % a jsou pro centrální banku jedním z důvodů, proč nechce po odeznění pandemie nechávat úrokové sazby dlouho v okolí 0 %.



Situace však není pro zaměstnance tak růžová, jak by se mohlo na první pohled zdát. Jednak se v uplynulých dvou letech přidávalo rychleji v netržních odvětvích - tedy ze státní “kapsy”. A kvůli tomuto “signálnímu efektu” častokrát rostly mzdy rychleji i v podnikové sféře (kde se o byznys se státem o nedostatkové profese přetahoval). Vzhledem k vysokým deficitům veřejných financí je pravděpodobné, že tempo růstu mezd ve veřejném sektoru bude v dalších letech o poznání pomalejší.



I v soukromém sektoru ovšem vidíme velké rozdíly mezi dynamikou mezd. Schopnost přidávat svým zaměstnancům se výrazně liší obor od oboru v závislosti na tom, jak silně na firmy dolehla pandemie a jak velkému soupeření o “nedostatkové” zaměstnance čelí. V oblasti IT jsou mzdy více než 8 % nad před-pandemickou úrovní, zatímco v kultuře a rekreaci necelých 5 % pod ní.



Navíc se zdá, že velké sektory jako zpracovatelský průmysl a stavebnictví mohou mít problém. Pokud dnešní vlnu zdražujících surovin a vstupů nedokážou plně promítnout do cen zákazníkům, jejich marže budou pod tlakem a schopnost zvyšovat mzdy u řady z nich bude omezená. A to ve chvíli, kdy i spotřebitelé z podstaty věci čelí vyšším inflačním tlakům. Od druhé poloviny tohoto roku tak pravděpodobně uvidíme jen velmi pomalý růst nebo stagnaci českých reálných mezd…





*** TRHY ***



CZK a dluhopisy

Česká koruna se ve velmi klidném obchodování pohybovala v okolí 25,45 EUR/CZK. Dnešní ranní výsledek mezd pravděpodobně devizový trh nijak nerozkolísá, protože globální investoři budou vesměs vyčkávat na odpolední americké payrolls. Silná čísla jsou pro korunu dobrou zprávou do té chvíle, dokud nezačnou příliš agresivně růst americké výnosy, posilovat dolar a ztrácet globální akcie...



Zahraniční forex

Velmi solidní ADP report z amerického trhu práce a další vylepšení podnikatelské nálady v amerických službách (ISM) posunulo výnosy v USA výše a prospělo tak dolaru.

Dnes budou v centru pozornosti oficiální statistiky z trhu práce. Po silném ADP reportu se dá očekávat vysoký přírůstek nových pracovních míst (přičemž sázíme i na velmi pozitivní revizi minulého čísla). Dolar by si tak mohl připsat další body.