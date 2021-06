Doporučení pro KB i ČEZ, short pozice na Avastu i čísla z amerického trhu práce. Co přinese pátek na trzích?

Akciové trhy v Evropě zřejmě začnou pátek na lehce negativní notě. Na klíčové české akcie a zamířila nová investiční doporučení od analytiků a , na Avastu byla zveřejněna čistá krátká pozice, odpoledne do trhů promluví čísla z amerického trhu práce. A teď podrobněji.

Futures pro hlavní evropské akciové indexy zůstávají pro páteční úvod obchodování nastaveny spíše negativně: DAX a FTSE odepisují kolem 0,1 %, pro francouzský CAC index v tuto chvíli svítí zelená nula.

Analytici banky na potvrdili neutrální investiční doporučení „držet“ s cílovou cenou nově 740 korun z předchozích 630 Kč.

pak pro titul potvrdila také neutrální doporučení „equalweight“ při rovněž zvýšení cílové ceny na 620 Kč z dosavadních 560 Kč.

Na titulu Marshall Wace LLP reportovala čistou krátkou pozici v celkovém rozsahu 5,15 milionu kusů akcií, což je zhruba 0,5 % všech vydaných akcií.

Vláda premiéra Babiše dle očekávání - rozhodující postoj včera předem oznámili komunisté - ustála hlasování o nedůvěře vládě.

Odpoledne by si měl pozornost investorů převzít americký trh práce. V americké ekonomice jsou nadále tématem vztah inflace a otevírání ekonomiky po pandemii koronaviru. Podle konsensuálních odhadů by za květen mělo v ekonomice vzniknout 671 tisíc pracovních míst mimo sektor zemědělství, za duben to bylo jen 266 tisíc.

Z futures pro hlavní americké akciové indexy S&P 500, DJIA a Nasdaq lze v tuto chvíli máloco vyčíst o směru obchodování. Pohybují se na červené nule, Nasdaq s -0,1 %.