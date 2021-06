Víkendář: Kryptoměny mohou mít "nějaký základ", říká Carl Ican. Investoval by do nich?

Je možné, že by rostl počet a význam aktivistických investorů, kteří se snaží změnit chod firem, ve kterých vlastní akcie? Toto téma otevřeli na Bloomberg Markets v souvislosti s tím, že akcionáři se snaží stále více prosadit i ve velkých korporacích, jako je například . Svůj názor na věc vyjádřil také známý aktivista a investor Carl Icahn, podle kterého ale bylo vždy málo skutečně aktivistických investorů a dnes je jich „pravděpodobně ještě méně“. O co investor opírá svůj názor, jaký je jeho pohled na dění na trhu a na kryptoměnách?



Icahn na základě svých zkušeností hovořil o tom, že aktivisté z řad akcionářů musí mít na tuto strategii „žaludek“, musí být ochotni čekat dlouhou dobu a schopnost vyjednávat. V neposlední řadě musí disponovat dlouhodobým kapitálem, na což narážejí třeba hedge fondy. Ty by sice rády jednaly jako aktivističtí akcionáři a měnily fungování firem, ale brzdí je to, že jejich kapitál není svou povahou dlouhodobý a tak ani ony samy nemohou sledovat skutečně dlouhodobé strategie.



O aktivismu akcionářů se nyní hovoří zejména se snahami o přechod na zelené energie a větší udržitelnost ekonomické aktivity obecně. Icahn k tomu uvedl, že „všichni chceme čistý vzduch“, jeho investice tak například zahrnují rafinerie, které přecházejí na obnovitelné zdroje energie. Podle jeho názoru pak součástí uvedeného přechodu musí být vládní sektor. A aktivistická strategie je pak podle investora obecně i o tom, že akcionáři se snaží najít ve firmách „poklady“, kterými mohou být například nevyužité kapacity.



Určité excesy



Icahn byl tázán na jeho pohled na možné přehřívání ekonomiky a inflaci. Uvedl k tomu, že v ekonomice je hodně peněz a vláda musí mít v takovém případě nástroje, jak „šlápnout na brzdy“. Investor pak hovořil o tom, že podle jeho názoru existují „určité excesy“ ve finančním systému. Není si podle svých slov jistý například kryptoměnami, i když „nějaký základ mít mohou“. „Směšné valuace“ pak lze nalézt u některých obchodovaných firem, u nichž je „absurdní poměr rizika a návratnosti“.



Následně Icahn odpovídal na dotaz, kdy by investoval do kryptoměn. Odpověděl, že v případě skutečné inflace, která by vedla k hledání alternativních aktiv fungujících jako uchovatel hodnoty. Jinak řečeno, vedla by k odchodu od dolaru. „Neříkám, že k tomu dojde,“ dodal ale investor, který podle svých slov nyní žádnou kryptoměnu nevlastní.



Icahn byl také tázán na firmy, které vlastní. Za příklad takové, která byla podle něj podhodnocená, uvedl . Jde o pojišťovnu, jejíž akcie Icahn vnímá jako uchovatele hodnoty. Následující graf ukazuje, co se s jejich cenou dělo během rozhovoru:





Zdroj: Youtube, Bloomberg Markets



Do vložil Icahnův fond „docela slušnou částku“ a společnost pak podle investora změnila například svůj přístup k zákazníkům.



Zdroj: Bloomberg Markets

Disclaimer:

Investování do virtuálních aktiv (např. Bitcoin) či investičních nástrojů navázaných na virtuální aktiva je spojeno s řadou rizik, na která upozorňuje např. EBA (European Banking Authority) v článku „Crypto-assets: ESAs remind consumers about risks“ ze dne 17.3.2021. Tato upozornění naleznete ZDE. Patria Finance a.s. nedoporučuje investovat do nástrojů navázaných na virtuální aktiva z důvodu rizik, která jsou s nimi spojena.