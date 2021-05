Musk: Má Tesla přijímat platby v kryptoměně dogecoin?

Máme začít přijímat platby v dogecoinech? Tuto otázku položil na twitteru šéf americké automobilky Elon Musk svým příznivcům. Tuto kryptoměnu, původně vytvořenou z recese, už přitom letos velmi zpopularizoval a pomohl k raketovému růstu její ceny. Před několika dny také uvedl, že platby v dogecoinech začne přijímat jiná jeho firma - vesmírná společnost SpaceX. se už dříve rozhodla, že bude přijímat platby v nejpopulárnější digitální měně bitcoin.

"Chcete, aby přijímala dogecoiny?" stojí v Muskově tweetu. Podnikatel a miliardář má na této sociální síti zhruba 53,9 milionu sledujících.

Do you want to accept Doge? — Elon Musk (@elonmusk) May 11, 2021



Digitální měna dogecoin s logem psa původně vznikla jako vtip na sociálních sítích. I díky Muskovým letošním tweetům ale už od začátku roku mnohonásobně zvýšila svou hodnotu a podle agentury Reuters se z ní stal sen spekulantů. Musk ale o uplynulém víkendu strmý růst dogecoinu otočil v prudký pád o více než třetinu dosažené hodnoty, když ho v komediální show Saturday Night Live (SNL) znevážil.



Dogecoin se podle webu CoinDesk krátce po 14:00 SELČ prodával za méně než 0,50 dolaru. Za posledních 24 hodin ztrácel 4,5 %.

Vývoj za poslední rok ukazuje tento graf:

Disclaimer: Investování do virtuálních aktiv (např. Bitcoin) či investičních nástrojů navázaných na virtuální aktiva je spojeno s řadou rizik, na která upozorňuje např. EBA (European Banking Authority) v článku „Crypto-assets: ESAs remind consumers about risks“ ze dne 17.3.2021. Tato upozornění naleznete ZDE. Patria Finance a.s. nedoporučuje investovat do nástrojů navázaných na virtuální aktiva z důvodu rizik, která jsou s nimi spojena.