Co říká nejlépe hodnocený analytik bankovního sektoru k příležitosti na bankách

Mike Mayo z je podle CNBC nejlépe hodnoceným analytikem bankovního sektoru. Na CNBC hovořil o obrovské příležitosti, kterou finanční tituly podle něj představují v případě, „že se vše vyvine tak, jak čeká.“



Katalyzátorem, který by mohl prospět cenám bankovních akcií, by měl podle analytika být růst ziskovosti o 20 % daný mimo jiné napřimováním výnosové křivky a tudíž rostoucím rozdílem mezi úrokovými příjmy a výdaji. Mayo k tomu upozornil, že se blíží další zátěžové testy ze strany Fedu a podle jeho názoru po nich budou banky schopny vyplácet svým akcionářům „dvojnásobek kapitálu“ ve srovnání se současným stavem.

Posun byl podle analytika znát i během výpovědí zástupců bank před americkými kongresmany. Ukázalo se totiž, že ty zajímá mnohem více problematika ESG než finanční zdraví bank. Což podle analytika indikuje možnost uvolnění finančních požadavků, které na banky klade regulace. Zvýšená výplata hotovosti by měla podle Maya vést k 7% celkovému hotovostnímu výnosu počítanému jako dividendy plus odkupy k ceně akcie. Pro srovnání analytik uvedl, že dluhopisy pod investičním ratingem vynášejí o 200 bazických bodů méně.



Banky jsou tak podle analytika atraktivní jak co se týče cenového momenta, tak co se týče fundamentu. Nejatraktivnější by přitom měla být a , která se obchoduje s kapitalizací na úrovni účetní hodnoty jejích hmotných aktiv. Taková valuace je podle analytika běžná v době, kdy se ekonomika noří do recese a investoři se obávají o finanční zdraví bank.



Mayo uvedl, že po sedmnáct let měl na banky negativní pohled, který se začal měnit někdy před pěti lety. Důvodem jeho skepse byly „strukturální faktory“, ty se ale nyní otočily ve prospěch bank a k tomu se přidává pozitivní vliv cyklu. Vše by pak mělo bankám nahrávat po několik let. Ohledně cyklu jim bude pomáhat vyšší inflace, rostoucí sazby a napřimování výnosové křivky.



Zdroj: CNBC