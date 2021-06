Carl Icahn: Vysoké vládní výdaje? I tahle party jednou skončí

Aktivistický investor Carl Icahn hovořil na Bloomberg Markets o svém pohledu na kryptoměny a vývoji na trzích (viz sobotní Víkendář: Icahn o akcionářském aktivismu a kryptoměnách). Byl také tázán na takzvané SPAC, tedy společnosti, které vstupují na burzu bez vlastní činnosti a jsou následně používány k tomu, aby koupily jinou neobchodovanou firmu. A ta se tak dostala na trh bez toho, aby musela projít primárním úpisem akcií. Co Icahn o tomto v posledních měsících velmi populárním segmentu trhu soudí?



Investor řekl, že on sám do žádné takové společnosti neinvestoval, i když o tom byl přesvědčován a hodně jeho přátel tak učinilo. Založit SPAC přitom „může každý“, je v nich hodně kapitálu a někteří lidí na nich hodně vydělali. „Některé z těchto společností jsou hodně dobré a přicházejí s dobrými věcmi. Platíte tu ale mnoho za firmu, která má skutečný byznys. Takže my jsme nikdy do SPAC neinvestovali,“ dodal Icahn s tím, že ale podobně jako kryptoměny „mohou změnit stávající model“.



Icahn vysvětloval svůj názor na plánované investice do infrastruktury a rostoucí vládní zadlužení. Uvedl, že podle něj by bylo výborné, kdyby se infrastruktura zlepšila, stejně jako třeba kvalita vzduchu. Nicméně je třeba uvažovat o tom, čím budou tyto investice zaplaceny. V konečném důsledku to budou muset být daně, protože „dolary nemohou jít směrem od vlády bez toho, aby také šly směrem k vládě.“ Alternativou je omezení vládních výdajů, ale pak je otázkou, co by se stalo s ekonomikou.

Investor k uvedenému dodal, že nepredikuje žádný okamžitý krach a také nikomu nedoporučuje, aby kvůli dluhům nakupoval kryptoměny. Ve vztahu k plánovaným vysokým vládním výdajům uvedl, že „i tahle párty dříve či později skončí“. Na dotaz ohledně politických preferencí pak Icahn odpověděl, že v současné době není ani vyhraněným zastáncem republikánů, ani demokratů. Obecně není fanouškem velké vlády, ale na té současné a na její politice vidí dobré věci, s jinými ale nesouhlasí.



Fed podle investora svou uvolněnou politikou zasáhl v těžké době, bylo by nicméně dobré mít představu o tom, „kam to všechno směřuje.“ Je přitom ale těžké nějak predikovat další vývoj v ekonomice a Icahn je podle svých slov spíše schopen říci, která společnost je velmi levná. Je také podle něj faktem, že „hodně firem není dobře spravováno“ a „ne právě dobrou práci“ také odvádí řada investičních společností.



„Vše se točí v cyklech, to jsem viděl celý svůj život,“ pokračovat Icahn s tím, že na vrcholu těchto cyklů vydělává Wall Street, ale běžní lidé nakonec platí. Zde má podle investora svou roli vláda, která může některým excesům bránit, ale „je to úzká stezka, protože zase nesmí být moc vlivná.“ Na závěr rozhovoru pak Icahn zopakoval, že on rozumí firmám a „nedovede odpovídat velké otázky“. A domnívá se, že to ve skutečnosti nedovede nikdo.



Zdroj: Bloomberg Markets