Vývoj na trhu bydlení je podle ČNB překvapivý. Spíše než opatření ČNB je třeba podpora nabídky

Silný růst cen bydlení i nově poskytovaných hypoték je podle členů bankovní rady České národní banky (ČNB) překvapivý. To přitom podle rady platí pro ČR i pro většinu vyspělých zemí. Zároveň se ale domnívají, že v následujících čtvrtletích s vysokou pravděpodobností růst zpomalí. Vyplývá to ze záznamu z jednání bankovní rady ČNB 27. května k otázkám finanční stability. Podobně vyzněl již i záznam z jednání rady po projednání problematiky finanční stability loni v listopadu.



Po jednání 27. května rada nechala limity pro poskytování hypoték beze změny a nepovažovala za nezbytné je ani zpřísňovat. Zároveň s platností od července 2022 zvýšila tzv. sazbu proticyklické kapitálové rezervy na ochranu úvěrového trhu pro všechny banky, spořitelní a úvěrní družstva i obchodníky s cennými papíry na jedno procento z aktuálních 0,5 procenta. Spolu s tím konstatovala, že podle zátěžových testů je bankovní sektor i po pandemii koronaviru vysoce odolný, a to i díky silné kapitálové vybavenosti. Banka tehdy také odhadla, že ceny bytů jsou v ČR nadhodnoceny v průměru o 18 procent a ve vybraných lokalitách s vysokým podílem investičních bytů až o čtvrtinu.



Bankovní rada se podle záznamu dále shodla, že ke stabilizaci cen bydlení může v mnohem větší míře přispět podpora nabídky na trhu rezidenčních nemovitostí než opatření ČNB. Podle některých členů bankovní rady by stabilizaci cen pomohlo i vyšší zdanění nemovitostí pořizovaných jako investice. "Zahraniční zkušenosti ukazují, že kromě adekvátního nastavení daně z nemovitostí působí proti zhoršování cenové dostupnosti bydlení i odstraňování různých daňových podpor podporujících nákup bydlení na dluh, například daňové odečitatelnosti úroků z hypotečních úvěrů," uvádí záznam. Jeden z členů bankovní rady při jednání zdůraznil, že ke zpomalení růstu cen bydlení by mělo přispět utlumení inflačních očekávání a nárůst reálných úrokových sazeb.



V souvislosti s cenami bydlení podle záznamu ekonomové nejspíše dostatečně nedocenili význam specifických okolností souvisejících s pandemií. Mezi ně patří nárůst poptávky po větších bytech, po bydlení mimo větší města nebo po rekreačních nemovitostech.



Záznam také uvádí, že objemy skutečně nových hypotečních úvěrů, tedy bez refinancování a refixací, dosahovaly ve druhé polovině loňského roku a v prvních měsících letošního roku rekordně vysokých úrovní. "Je to dáno zejména výrazným nárůstem průměrné výše poskytovaného úvěru, zatímco počty skutečně nových hypotečních úvěrů nevybočovaly z hodnot obvyklých v předchozích letech," uvedl záznam.



Členové bankovní rady se podle záznamu také shodli, že finanční sektor v posledních dvou čtvrtletích zesílil svou odolnost. "Recese, kterou ekonomika prošla, neměla klasický cyklický charakter. Její dopady na zdraví a výkonnost finančního sektoru byly výrazně nižší, než bylo v loňském roce očekáváno," uvádí záznam.



ČNB dnes také zveřejnila celou Zprávu o finanční stabilitě 2020/2021. Hlavní závěry nicméně již prezentovala na tiskové konferenci 27. května.