Rozbřesk: Kdo dosáhne na úvěr na bydlení? Názor ČNB teď bude právně závazný

ČNB tento týden dostala od Poslanecké sněmovny zelenou k tomu, aby mohla nově stanovovat podmínky, ze kterých domácnosti dosáhnou na úvěry na bydlení. Do této chvíle mohla dávat bankám pouze doporučení, nově však budou jí nastavené mantinely právně závazné.

Tyto nástroje patří do zbrojního arzenálu řady jiných centrálních bank v Evropě a mají svůj původ ve velké finanční krizi let 2008/2009. Za tou stál právě neudržitelný rozmach hypotečních úvěrů (nejen) v USA. Česka se problém se špatnými hypotékami přímo netýkal, to ovšem neznamená, že se v něm nemůže nafouknout realitně-hypoteční bublina někdy v budoucnu. A k omezení tohoto rizika právě slouží nové právně závazné mantinely na - poměr výše celkové hypotéky k hodnotě nemovitosti (LTV), poměr celkového ročního zadlužení žadatele k čistému příjmu (DTI) a poměr měsíčních výdajů žadatele k jeho měsíčním příjmům (DSTI).



Je pravda, že i stávající právně nezávazná doporučení ČNB ohledně poskytování hypoték finanční sektor respektoval a na první pohled tak nová právní norma nepřináší žádnou revoluci. Na druhou stranu právním ukotvením nových pravomocí se centrální banka bude bezesporu cítit pevněji “v kramflecích” a nemusí se bát i razantnějších změn v nastavení nástrojů. Větší váhu také bezesporu budou mít nové zprávy o finanční stabilitě - tu nejnovější budou centrální bankéři probírat právě na dnešním setkání. Na jejím základě totiž dochází k rozhodnutí o zpřísnění nebo uvolnění podmínek na hypotečním trhu.



A při pohledu na dnešní vývoj na realitním trhu je pravděpodobné, že dříve nebo později ČNB podmínky pro poskytování hypoték opět zpřísní. Nejistota spojená s pandemií vedla k tomu, že centrální banka drží v tuto chvíli pouze jedno právně nezávazné doporučení na poměr celkové výše hypotéky k hodnotě nemovitosti (LTV na úrovni 90 %). Ukazatele DTI a DSTI v průběhu pandemie nepoužívala vůbec. Takto volné podmínky ve světle rychlého růstu cen nemovitostí - mimo Prahu stále dvouciferných - nízkých hypotečních sazeb budou jistě dříve nebo později pro ČNB neúnosné. I proto bude pro trhy zajímavé, jaká doporučení vyplynou již z dnešní zprávy o finanční stabilitě.



*** TRHY ***



CZK a dluhopisy

Česká koruna se dostala během včerejška pod lehčí tlak, který pravděpodobně souvisel s tím, že na globálních trzích opět hrají prim spekulace ohledně další politiky Fedu a dolar získává pevnější půdu pod nohama. Jinak je kalendář domácích událostí prázdný a výraznější tlak na koruně v nejbližších seancích neočekáváme.



Zahraniční forex

Eurodolar zkorigoval zpět k hranici 1,22, což mohlo částečně souviset s rozvíjející se debatou uvnitř vedení Fedu na téma kdy začít brzdit s nákupy vládních dluhopisů. Včera to byl guvernér Fedu Quarles, který soudí, že by se FOMC mohl začít bavit o redukci měnové expanze během několika příštích zasedání. V tomto kontextu červnové zasedání Fedu bude opravdu zajímavé.



Dnes bude eurodolar kromě pravidelných týdenních dat z amerického trhu práce sledovat i měsíční data o investicích (durables).



Ač změnu sazeb neočekáváme, tak forint by měl monitorovat dnešní jednání MNB o nastavení jednotýdenní depozitní sazby.



Akcie

Americké akciové trhy uzavřely včerejší obchodní den mírně v plusu. Index S&P 500 zpevnil o 0,2 % na hladinu 4196 bodů, když zisky zaznamenaly zejména růstové tituly spojené s ekonomickým oživením. Hvězdou celého S&P 500 byla automobilka Ford. Její akcie zpevnily o 8,5 %. Dařilo se rovněž provozovatelům výletních lodí, kdy Carnival posílil o 2,8 a Royal Caribbean o 3,9 % nebo aerolinkám v čele s American Airlines a Delta Airlines, jejichž akcie přidaly 3 %, resp. 1,8 %. Příznivé reportované výsledky podpořily Gap se ziskem 4,2 %, což podpořilo i například Under Urmour, který posílil o 3,7 %. Nedařilo se naopak společnostem CVS a Walgreens se ztrátou 1,6 % a 4 %. Index Dow Jones zůstal se zelenou nulou beze změny, S&P 500 zpevnil o 0,2 % a Nasdaq o 0,6 %.