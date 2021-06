Cyberpunk je možné si přidat do wish listu na PlayStation Store, akcie CD Projektu posilují přes 7 procent

Akcie největšího polského výrobce počítačových her rostly až o 9,6 % poté, co společnost umožnila hráčům přidat si Cyberpunk do svého wish listu. Tento krok signalizuje, že se blíží návrat hry do obchodu pro PlayStation.

Akcie CD Projektu aktuálně ve Varšavě rostou o 7,4 %, což je více než za měsíc. Akcie rostou už třetí den.

Podle analytika Emila Poplawskiho by změna stavu této hry v obchodě měla zpočátku vyvolat pozitivní reakci trhu, zejména vzhledem k počtu krátkých pozic na CD Projektu. Nicméně očekává, že tato reakce bude dočasná, protože nemusí přinést zásadní dopad na fundament společnosti kvůli nízkému zájmu o hru a její dostupnosti v ostatních tradičních i online kanálech. Další otázkou je, za jakou cenu plánuje CD Projekt vstoupit do PS Storu a na jakých podmínkách se společnost se dohodla. Drží tedy vůči CD Projektu i nadále negativní postoj.

Analytik Bernstein Matti Littunen říká, že možnost uložení hry do wish listu v PS Store může být pro dobrým způsobem, jak vyhodnotit poptávku po této hře, než se zaváže ji do obchodu vrátit.

Analytik Jefferies Ken Rumph se domnívá, že rozhodnutí je známkou toho, že se hra do obchodu vrátí, ale nevíme dokdy. Na druhou stranu analytik Ipopema Michal Wojciechowski je toho názoru, že hra bude v obchodě obnovena již v červenci, a to na základě určitého „oteplování“ v posledních dnech ve vztazích mezi CD Projektem a .

Šéf PlayStation Jim Ryan v rozhovoru pro Axios 11. června řekl, že odstranění Cyberpunk z obchodu „bylo pro nás těžké rozhodnutí, ale nakonec jsme museli jednat v zájmu komunity PlayStation a vědomě neprodávat hru, která by mohla vyústit v pro ně špatnou zkušenost“. Sám Ryan ale žádné podrobnosti o tom, co by to obnášelo, aby se hra vrátila, nenabídl.

Zdroj: Bloomberg, Patria