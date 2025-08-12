Hledat v komentářích

Investiční doporučení
více...
Výsledky společností - ČR
více...
Výsledky společností - Svět
více...
IPO, M&A
více...
Týdenní přehledy
více...
 

Detail - články  

Inflační čísla poslala Wall Street na nová maxima

12.08.2025 22:00
Autor: Pavol Mokoš, Patria Finance

Americké akciové trhy pokračovaly v postupném posunu vzhůru, když klesající den byl následovaný rostoucím dnem již počtvrté v řadě. Hlavní indexy na Wall Street si připsaly více než procentní růst a S&P 500 a Nasdaq 100 zavřely na svých historických maximech. Optimismus v posledních dnech živí sázky na pokles sazeb Fedu a šance na nižší sazby již v příštím měsíce opět vzrostly po zveřejnění inflačních čísel za červenec. Index spotřebitelské inflace CPI meziročně stagnoval na 2,7 %, zatímco analytický konsensus počítal s 2,8% růstem. 

Hlavní indexy byly taženy především velkými technologickými firmami v čele s Metou, jejíž akcie přidaly 3 %. Další slušné zisky si ale připsaly i akcie Apple, Aplhabet nebo také Microsoft. Přibližně o 3 % rostly čínské technologické společnosti Alibaba a JD.com, které tak zřejmě reagovaly na Trumpovo prodloužení klidu zbraní v oblasti cel vůči Číně. 

Mezi absolutními vítězi se ale poněkud netradičně ocitly akcie leteckých společností, když akcie United Airlines a Delta Air Lines zpevnily o úctyhodných 10 %. Společnost United Airlines se dočkala zvýšené ratingu od S&P na BB+ z BB. Aerolinkám pomohl i další pokles ceny ropy, která se pohybuje kolem svých dvouměsíčních minim. 




Váš názor
Na tomto místě můžete zahájit diskusi. Zatím nebyl zadán žádný názor. Do diskuse mohou přispívat pouze přihlášení uživatelé (Přihlásit). Pokud nemáte účet, na který byste se mohli přihlásit, registrujte se zde.
Aktuální komentáře
12.08.2025
22:00Inflační čísla poslala Wall Street na nová maxima  
18:48Týdenní výhled: Americké čipy pro Čínu, Uber a Duolingo v pasti skepse a české IPO za 30 mld. EUR
17:33Co si trhy skutečně myslí o možné recesi?
17:00Trhy reagují na data americké inflace pozitivně  
16:43Invesco: Co se dělo na trzích v červenci?
15:12Inflace v USA v červenci zůstala na 2,7 procenta, čekalo se mírné zvýšení
14:35Je to neústavní daň z vývozu, míní experti k dohodě Nvidie a AMD s USA o sdílení tržeb z Číny
13:20Potřebuje světová ekonomika hegemona?
12:51Očekávaná americká inflace: další makro-epizoda o dopadu cel
12:36Akcie Intelu rostou po Trumpově „zajímavé“ schůzce s CEO společnosti
11:47ZEW: Důvěra investorů v německou ekonomiku v srpnu klesla více, než se čekalo
10:57Čína upozorňuje na čipy Nvidie. Mohou být hrozbou pro národní bezpečnost
9:22Musk hrozí Applu právními kroky, vadí mu ignorování Groka v App Storu
9:05Celní příměří mezi USA a Čínou pokračuje, Trump a Si by se měli v příštích měsících sejít v Pekingu
8:55Komerční banka, a.s.: Oznámení o určení vnitřního minimálního požadavku na kapitál a způsobilé závazky (MREL)
8:47Trump dal příměří s Čínou dalších 90 dní, trhy čekají na americkou inflaci  
6:05S AI přichází nová vlna technologické čistky. Investoři hledají vítěze i poražené  
11.08.2025
17:43Valuační cykly napříč staletím. Jak skončí ten současný?
16:21Cohen: Druhá polovina roku bude pro ekonomiku testem
15:30Americké akcie opět lámou rekordy. Dominance technologií nemá obdoby

Související komentáře
Nejčtenější zprávy dne
Nejčtenější zprávy týdne
Nejdiskutovanější zprávy týdne
Kalendář událostí
ČasUdálost
11:00DE - Index očekávání ZEW
14:30USA - CPI, y/y
UDÁLOSTI ONLINE
Dlouhodobý ekonomický kalendář ČR
Dlouhodobý ekonomický kalendář Svět