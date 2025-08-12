Inflační čísla poslala Wall Street na nová maxima

Americké akciové trhy pokračovaly v postupném posunu vzhůru, když klesající den byl následovaný rostoucím dnem již počtvrté v řadě. Hlavní indexy na Wall Street si připsaly více než procentní růst a S&P 500 a Nasdaq 100 zavřely na svých historických maximech. Optimismus v posledních dnech živí sázky na pokles sazeb Fedu a šance na nižší sazby již v příštím měsíce opět vzrostly po zveřejnění inflačních čísel za červenec. Index spotřebitelské inflace CPI meziročně stagnoval na 2,7 %, zatímco analytický konsensus počítal s 2,8% růstem.
Hlavní indexy byly taženy především velkými technologickými firmami v čele s Metou, jejíž akcie přidaly 3 %. Další slušné zisky si ale připsaly i akcie , Aplhabet nebo také . Přibližně o 3 % rostly čínské technologické společnosti Alibaba a JD.com, které tak zřejmě reagovaly na Trumpovo prodloužení klidu zbraní v oblasti cel vůči Číně.
Mezi absolutními vítězi se ale poněkud netradičně ocitly akcie leteckých společností, když akcie United Airlines a Delta Air Lines zpevnily o úctyhodných 10 %. Společnost United Airlines se dočkala zvýšené ratingu od S&P na BB+ z BB. Aerolinkám pomohl i další pokles ceny ropy, která se pohybuje kolem svých dvouměsíčních minim.