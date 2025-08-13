Hledat v komentářích

Detail - články
Zlato za 4 000 dolarů? Osvobození od cel povede k dalšímu růstu, míní analytici

Zlato za 4 000 dolarů? Osvobození od cel povede k dalšímu růstu, míní analytici

13.08.2025 11:20
Autor: Redakce, Patria.cz

Analytici předpovídají další růst ceny zlata poté, co americký prezident Donald Trump potvrdil, že žlutý kov bude osvobozen od nových cel. Pokořena by podle některých mohla být i cena 4 000 dolarů za unci. Býčí postoj analytici zaujímají i přesto, že určitá nejistota dál přetrvává.

Minulý týden se americké futures na zlato dotkly historického maxima, když se objevily zprávy, že některé zlaté cihly by mohly být zasaženy Trumpovými takzvanými recipročními cly. Panovala určitá nejistota ohledně toho, zda bude zlato osvobozeno od nových dovozních cel. Dne 31. července bylo švýcarské rafinerii zlata v rozhodnutí americké celní a hraniční ochrany (CBP) sděleno, že její kilogramové a 100uncové zlaté cihly by měly být zařazeny pod celní kód, který by je od recipročních cel neosvobodil.

V pondělním příspěvku na své platformě Truth Social však Trump potvrdil, že „zlato nebude zatíženo cly!“ Stalo se tak poté, co Bílý dům oznámil, že vydá vysvětlení k tomu, co označil za „dezinformace“ o clech na zlaté cihly. Po této zprávě futures na zlato poklesly.

Bez ohledu na to, zda podléhá celnímu režimu Trumpovy administrativy, či nikoliv, je řada analytiků dlouhodobě ohledně zlata optimistická. Jedním z nich je Philippe Gijsels z BNP Paribas Fortis, který na začátku týdne pro CNBC uvedl, že cena zlata by mohla překročit jeho cílovou cenu 4 000 USD. V úterý pak dodal, že potvrzení prezidenta, že tento kov je osvobozen od takzvaných recipročních cel, otevírá prostor pro další růst ceny.

„Zlato bylo po celou historii měnou a bezpečným útočištěm. Aby mohlo tuto roli plnit, mělo by mít jasnou a transparentní cenu po celém světě, a ne různé ceny v různých lokalitách. Tato zpráva je proto pro trh se zlatem pozitivní," řekl. Zároveň poznamenal, že "v dobách, kdy se lidé obávají neudržitelných vysokých deficitů a úrovně dluhu a inflace roste, hledají lidé maják stability. Stručně řečeno, současné prostředí je pro zlato ideální bouří. To znamená, že býčí trh se žlutým kovem může být teprve na samém začátku".

Nárůst spotové ceny zlata předpovídají také stratégové švýcarské banky UBS, jež očekávají, že do konce roku dosáhne cena v Londýně 3 500 dolarů za unci. To představuje oproti současným cenám prémii přibližně 4,5 procenta. „Nedávný debakl ohledně klasifikace dovozu zlata do USA signalizuje, jak mohou prohlášení o celních sazbách, interpretace a následné praktické uplatňování různými částmi Trumpovy administrativy způsobit chaos,“ uvedli.

Dodali, že „na dramatické události se těžko zapomíná“, a argumentovali tím, že i s objasněním výjimky z cel ze strany Bílého domu bude mít dřívější zmatek pravděpodobně trvalý dopad na myšlení investorů. „Takže i když nevidíme, že by to ovlivnilo poptávku po zlatě jako takovou (ve skutečnosti by ji to mohlo zvýšit), kde a jak investoři zlato drží je nyní ještě důležitější," uzavřeli s tím, že růst může být ještě vyšší než zmíněný cíl, pokud se ekonomická nebo geopolitická rizika zvýší.

Nejistota přetrvává

Výjimka z cel na zlato nebyla pro trhy žádným překvapením, řekl v úterý CNBC Michael Hsueh, analytik Deutsche Bank. „Je to tak, jak trh očekával, což je patrné ze včerejšího zúžení rozdílu mezi spárovanými EFP mezi Londýnem a New Yorkem,“ uvedl v e-mailu.

Rozpětí EFP, neboli strategie obchodování s fyzickými cenami (EBF), na kterou se Hsueh odvolával, je měřítkem cenového rozdílu mezi futures kontrakty na zlato v New Yorku a spotovými cenami v Londýně. Poté, co se objevily zprávy, že zlato by mohlo podléhat Trumpovým clům specifickým pro jednotlivé země, někteří analytici vznesli otázky ohledně toho, jak by se futures kontrakty vypořádávaly, pokud by se zvýšily náklady na dovoz tohoto kovu.

Hsueh dodal, že vzhledem k červencovému rozhodnutí o dovozních kódech stále přetrvává určitý zmatek. „Stále panuje určitá nejistota ohledně toho, jak bude tento rozpor vyřešen, ale nemá to žádné zjevné tržní důsledky (pokud bude spor skutečně vyřešen),“ uzavřel.

Zdroj: CNBC


