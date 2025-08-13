Wall Street sází na razantní krok Fedu. Klíčová budou čísla za srpen

Příznivá inflační data vystřelila hlavní akciové indexy na historická maxima a posílila holubičí náladu na trhu. Obchodníci spekulující na pokles úrokových sazeb navyšují svoje pozice a někteří stratégové očekávají mimořádné snížení.
Index spotřebitelských cen v USA v červenci meziročně vzrostl o 2,7 procenta. Na meziměsíční bázi ceny rostly o 0,2 procenta. Jádrová inflace, která nezahrnuje ceny energií a potravin a lépe odráží dlouhodobé cenové trendy, činila meziročně 3,1 procenta, což je pouze o deset bazických bodů výše než odhady trhu.
Během srpnového zasedání ponechala americká centrální banka základní úrokovou sazbu v rozmezí 4,25 až 4,50 procenta. Nicméně posední týdny obchodníci začínají pomocí derivátových produktů čím dál více spekulovat na brzký pokles sazeb. Aktuálně je podle trhu šance na jejich snížení na příštím zasedání 90 procent.
Vzhledem k tomu, že Fed zasedne k jednacímu stolu až za měsíc, budou muset pozitivně naladění obchodníci zvládnout další důležitá data z pracovního trhu a inflační data za srpen. „Zářijové snížení ještě není hotová věc,“ říká Claudia Sahm, hlavní ekonomka New Century Advisors s tím, že ještě nejsou k dispozici všechna data, která by snížení ospravedlnila.
Holubičí nálada na trhu je ale patrná, a to zejména na obchodních datech opcí navázaných na mezibankovní sazbu SOFR. Podle agentury Bloomberg vsadili obchodníci spekulující na pokles úrokových sazeb o 50 bazických bodů pět milionů dolarů. Pokud Fed k razantnímu snížení v září přistoupí, může jim jejich pozice vydělat až 40 milionů dolarů.
Snížení dokonce o 50 bodů?
Výraznější snížení sazeb očekává také Rick Reider, hlavní stratég pro dluhopisové trhy ze společnosti Black Rock. „Snížení o 50 bodů je odůvodnitelné a bylo by ve větším souladu s dlouhodobým inflačním očekáváním,“ uvedl pro CNBC Reider. K podobnému kroku navíc Fed přistoupil v září loňského roku.
Podle Ridera byla červencová inflace vyšší než v předchozích měsících, ale stále příznivější než, než mnozí očekávali. „Těší nás vývoj v klíčových oblastech inflace, které jsou na nižších hodnotách než v minulosti,“ uzavřel svůj komentář Rider.
Známý stratég Black Rocku hovoří o možnosti zásadnějšího snížení od zveřejnění červencových dat z trhu práce, která naznačovala patrné zpomalení pracovního trhu. Americká ekonomika minulý měsíc vygenerovala pouze 73 tisíc pracovních míst, zatímco trh očekával přes sto tisíc nových pozic. O deset bazických bodů také vzrostla míra nezaměstnanosti, a to na 4,2 procenta.
Dobré zprávy ohledně americké inflace společně s prodloužením obchodních jednání mezi USA a Čínou dostaly v úterý trhy do zelených čísel. Hlavní akciové indexy S&P 500 a Nasdaq 100 v úterý rostly o více než jedno procento a zavřely na historických maximech.
Od počátku roku vyrostl nejznámější akciový benchmark S&P 500 o 9,6 procenta na současných 6 446 bodů. Index Nasdaq 100 se po letošním růstu o 13,5 procenta vyšplhal na 23 839 bodů.
Zdroj: CNBC, Bloomberg, Patria