Perplexity AI podala nabídku na Google Chrome, její motiv je ale podle analytiků jiný

Americký startup Perplexity AI překvapil svou nečekanou nabídkou ve výši 34,5 miliardy za internetový prohlížeč Chroma od Alphabetu, informoval Wall Street Journal. Chrome je předmětem možného prodeje kvůli antimonopolnímu sporu, který Alphabet s americkým ministerstvem spravedlnosti prohrál, přičemž finální verdikt by měl soud vynést tento měsíc.
Tržní hodnota Perplexity AI činí pouze 18 miliard dolarů, zmíněná nabídka tak významně převyšuje hodnotu firmy. Ta nicméně uvedla, že má finanční podporu od několika investorů na to, aby transakci uskutečnila.
Podle analytiků se každopádně obchod pravděpodobně neuskuteční. Nabízená cena je jednak příliš nízká, a tak ji nelze brát vážně, a jednak Perplexity AI měla podáním nabídky nejspíš trochu jiný záměr.
Nabídka za Chrome „výrazně podhodnocuje aktivum a neměla by být brána vážně“, míní analytici investiční společnosti Baird, podle nichž odhadovaná hodnota Chromu pro přesahuje částku 100 miliard dolarů.
Podle analytiků Baird tak bylo spíše motivem nabídky „vytvořit situaci, kdy ostatní podniky projeví zájem a/nebo se pokusí ovlivnit probíhající rozhodnutí o nápravných opatřeních v antimonopolním případu“.
„(Nabídka) má jasně za cíl přesvědčit soudce Mehtu, aby nařídil společnosti zbavit se prohlížeče Chrome, a to prokázáním, že existuje skutečný kupec,“ smýšlí podobně také analytici investiční banky TD Cowen.
Perplexity nedávno spustila svůj vlastní internetový prohlížeč Comet s integrovaným AI asistentem, takže odštěpení Chromu od Googlu by bylo pro tento startup příznivým vývojem.
Analytici z Bairdu ale vidí jen 20procentní šanci na to, že Alphabet bude muset Chrome prodat. Místo toho očekávají, že soudní rozhodnutí nejspíš zakáže exkluzivní vyhledávací dohody a zavede přísné stropy na poplatky a požadavky na sdílení a licencování dat. To by mělo tržní podíl Googlu na poli vyhledávání snížit, ne však tak dramaticky jako v případě prodeje.
Perplexity AI vznikla teprve v roce 2022. Je známá především svým vyhledávačem poháněným umělou inteligencí, který uživatelům poskytuje jednoduché odpovědi na otázky a odkazy na původní zdrojový materiál na webu.
Není to ovšem poprvé, co společnost za svou krátkou dobu existence rozvířila vody. V lednu předložila návrh na sloučení s americkou verzí sociální sítě TikTok. K tomu ale nedošlo a je otázkou, zdali se vůbec tak stane. Budoucnost TikToku v USA je nejistá od roku 2024, kdy Kongres schválil návrh zákona, jenž tuto platformu zakáže, pokud ji čínský vlastník, společnost ByteDance, neprodá.
