Hledat v komentářích

Investiční doporučení
více...
Výsledky společností - ČR
více...
Výsledky společností - Svět
více...
IPO, M&A
více...
Týdenní přehledy
více...
 

Detail - články
Perplexity AI podala nabídku na Google Chrome, její motiv je ale podle analytiků jiný

Perplexity AI podala nabídku na Google Chrome, její motiv je ale podle analytiků jiný

13.08.2025 10:07
Autor: Adam Kahánek, Patria Finance

Americký startup Perplexity AI překvapil svou nečekanou nabídkou ve výši 34,5 miliardy za internetový prohlížeč Google Chroma od Alphabetu, informoval Wall Street Journal. Google Chrome je předmětem možného prodeje kvůli antimonopolnímu sporu, který Alphabet s americkým ministerstvem spravedlnosti prohrál, přičemž finální verdikt by měl soud vynést tento měsíc.

Tržní hodnota Perplexity AI činí pouze 18 miliard dolarů, zmíněná nabídka tak významně převyšuje hodnotu firmy. Ta nicméně uvedla, že má finanční podporu od několika investorů na to, aby transakci uskutečnila.

Podle analytiků se každopádně obchod pravděpodobně neuskuteční. Nabízená cena je jednak příliš nízká, a tak ji nelze brát vážně, a jednak Perplexity AI měla podáním nabídky nejspíš trochu jiný záměr.

Nabídka za Chrome „výrazně podhodnocuje aktivum a neměla by být brána vážně“, míní analytici investiční společnosti Baird, podle nichž odhadovaná hodnota Chromu pro Google přesahuje částku 100 miliard dolarů.

Podle analytiků Baird tak bylo spíše motivem nabídky „vytvořit situaci, kdy ostatní podniky projeví zájem a/nebo se pokusí ovlivnit probíhající rozhodnutí o nápravných opatřeních v antimonopolním případu“.

„(Nabídka) má jasně za cíl přesvědčit soudce Mehtu, aby nařídil společnosti Google zbavit se prohlížeče Chrome, a to prokázáním, že existuje skutečný kupec,“ smýšlí podobně také analytici investiční banky TD Cowen.

Perplexity nedávno spustila svůj vlastní internetový prohlížeč Comet s integrovaným AI asistentem, takže odštěpení Chromu od Googlu by bylo pro tento startup příznivým vývojem.

Analytici z Bairdu ale vidí jen 20procentní šanci na to, že Alphabet bude muset Chrome prodat. Místo toho očekávají, že soudní rozhodnutí nejspíš zakáže exkluzivní vyhledávací dohody a zavede přísné stropy na poplatky a požadavky na sdílení a licencování dat. To by mělo tržní podíl Googlu na poli vyhledávání snížit, ne však tak dramaticky jako v případě prodeje.

Perplexity AI vznikla teprve v roce 2022. Je známá především svým vyhledávačem poháněným umělou inteligencí, který uživatelům poskytuje jednoduché odpovědi na otázky a odkazy na původní zdrojový materiál na webu.

Není to ovšem poprvé, co společnost za svou krátkou dobu existence rozvířila vody. V lednu předložila návrh na sloučení s americkou verzí sociální sítě TikTok. K tomu ale nedošlo a je otázkou, zdali se vůbec tak stane. Budoucnost TikToku v USA je nejistá od roku 2024, kdy Kongres schválil návrh zákona, jenž tuto platformu zakáže, pokud ji čínský vlastník, společnost ByteDance, neprodá.

Zdroj: Bloomberg, CNBC


Čtěte více:

Make Global Stocks Great Again! Americká cla vrací lesk zahraničním trhům
08.08.2025 14:29
Make Global Stocks Great Again! Americká cla vrací lesk zahraničním trhům
Cla amerického prezidenta Donalda Trumpa výrazně podporují růst meziná...
Potřebuje světová ekonomika hegemona?
12.08.2025 13:20
Potřebuje světová ekonomika hegemona?
Fernando Broner a jeho kolegové se domnívají, že světová ekonomika mož...
S AI přichází nová vlna technologické čistky. Investoři hledají vítěze i poražené
12.08.2025 6:05
S AI přichází nová vlna technologické čistky. Investoři hledají vítěze i poražené
Umělá inteligence zanechává na amerických finančních trzích jasnou sto...
Je to neústavní daň z vývozu, míní experti k dohodě Nvidie a AMD s USA o sdílení tržeb z Číny
12.08.2025 14:35
Je to neústavní daň z vývozu, míní experti k dohodě Nvidie a AMD s USA o sdílení tržeb z Číny
Dohoda Bílého domu s výrobci čipů Nvidia a AMD o tom, že firmy budou ...


Váš názor
Na tomto místě můžete zahájit diskusi. Zatím nebyl zadán žádný názor. Do diskuse mohou přispívat pouze přihlášení uživatelé (Přihlásit). Pokud nemáte účet, na který byste se mohli přihlásit, registrujte se zde.
Aktuální komentáře
13.08.2025
13:28Tencent sází na monetizaci AI. Tržby i zisk překonaly očekávání  
12:30Wall Street sází na razantní krok Fedu. Klíčová budou čísla za srpen
11:20Zlato za 4 000 dolarů? Osvobození od cel povede k dalšímu růstu, míní analytici
11:08Slabý růst poptávky a rekordní zásoby. Ropný trh míří v roce 2026 k rekordnímu přebytku
10:18Zlepšení marže, pokles objednávek: Vestas balancuje mezi růstem a výzvami
10:07Perplexity AI podala nabídku na Google Chrome, její motiv je ale podle analytiků jiný
8:57Rozbřesk: Americkou inflaci řídí ojetiny, ale lze tomu vůbec věřit?
8:54PPF získává podporu pro převzetí ProSiebenSat.1, Trump tlačí na Fed a Perplexity chce Chrome od Googlu  
12.08.2025
22:00Inflační čísla poslala Wall Street na nová maxima  
18:48Týdenní výhled: Americké čipy pro Čínu, Uber a Duolingo v pasti skepse a české IPO za 30 mld. EUR
17:33Co si trhy skutečně myslí o možné recesi?
17:00Trhy reagují na data americké inflace pozitivně  
16:43Invesco: Co se dělo na trzích v červenci?
15:12Inflace v USA v červenci zůstala na 2,7 procenta, čekalo se mírné zvýšení
14:35Je to neústavní daň z vývozu, míní experti k dohodě Nvidie a AMD s USA o sdílení tržeb z Číny
13:20Potřebuje světová ekonomika hegemona?
12:51Očekávaná americká inflace: další makro-epizoda o dopadu cel
12:36Akcie Intelu rostou po Trumpově „zajímavé“ schůzce s CEO společnosti
11:47ZEW: Důvěra investorů v německou ekonomiku v srpnu klesla více, než se čekalo
10:57Čína upozorňuje na čipy Nvidie. Mohou být hrozbou pro národní bezpečnost

Související komentáře
Nejčtenější zprávy dne
Nejčtenější zprávy týdne
Nejdiskutovanější zprávy týdne
Kalendář událostí
ČasUdálost
Cisco Systems Inc (07/25 Q4, Aft-mkt)
E.ON SE (06/25 Q2, Bef-mkt)
Vestas Wind Systems A/S (06/25 Q2, Bef-mkt)
8:00Orsted AS (06/25 Q2)
10:00CZ - Běžný účet, mld. Kč
UDÁLOSTI ONLINE
Dlouhodobý ekonomický kalendář ČR
Dlouhodobý ekonomický kalendář Svět