Rieder (BlackRock): Z dluhů lze vyrůst, technologie budou snižovat inflaci

Investiční ředitel společnosti Rick Rieder na Bloombergu připomněl, že americké hospodářství je taženo zejména službami, případný útlum ve výrobním sektoru by sám o sobě neměl mít větší dopad. Podle investora se pak budou projevovat dezinflační tlaky vyvolané novými technologiemi a jejich vlivem na produktivitu. Pro pokles sazeb pak už nyní hovoří negativní tlak, který pociťuje trh s bydlením.
Rieder hovořil o tom, že ekonomice se sice daří dobře, ale uvedená situace na trhu s bydlením spolu s dlouhodobějším dezinflačním výhledem hovoří pro současné snižování sazeb. K tomu dodal, že podle očekávání trhů by se inflace měla pohybovat pod 2,75 %. Kdyby tedy Fed snížil sazby až k 3,25 %, stále by se nacházely nad inflací. To je podle investora další argument pro jejich pokles.
Neukazuje ale vývoj na celé výnosové křivce, že ekonomika má stále znatelný problém s inflací? Rieder na to odpověděl, že delší konec křivky, tedy dlouhodobější obligace, momentálně není tak atraktivní. Ovlivňují ho vysoké rozpočtové deficity, které jsou očekávány v následujících letech a to, že tyto obligace nemusí v případě pokračujících vyšších inflačních tlaků působit jako alternativa k akciím. Jak dluhopisy, tak akcie by totiž ve scénáři pokračující vysoké inflace mohly cítit negativní tlak. K tomu krátkodobější dluhopisy nabízejí zajímavé výnosy a celkově tak Rieder nevidí ty dlouhodobější jako moc zajímavé.
K tématu vývoje vládního zadlužení investor uvedl, že existuje možný scénář, kdy míra zadlužení sníží vyšší tempo ekonomického růstu. To by zajistilo, že bude klesat poměr vládních dluhů k produktu i ve chvíli, kdy by dluhy nadále rostly relativně vysokým tempem kvůli vysokým rozpočtovým deficitům. Tento scénář by podle experta mohlo také podpořit snížení sazeb. „Pokud budeme růst, lze toho dosáhnout,“ míní Rieder. Výrazně pomoci by mohly nové technologie, které podle něj zásadně změní fungování ekonomiky a sníží výrobní náklady u řady položek.
Internetu trvalo, než se plně vyvinul, ale podle investora bude toto období u umělé inteligence mnohem kratší. „Je těžké říci, zda její dopad bude větší než u internetu, ale určitě bude rychlejší.“ Valuace velkých technologií pak podle něj „nebudí zase takové obavy, pokud vezmeme v úvahu jejich tempo růstu.“ Navíc dokážou rychle růst a zároveň generovat vysoké zisky. „Nelíbí se mi ale moc menších společností,“ dodal investor. Rovnováhu v portfoliu zajistí i větší společnosti kombinované s „nějakými reálnými aktivy“.
Zdroj: Bloomberg