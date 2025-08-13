Hledat v komentářích

Detail - články
Ministr financí USA tlačí na Fed: Sazby by měl okamžitě snížit o 1,5 procentního bodu

13.08.2025 15:38
Autor: Redakce, Patria.cz

Ministr financí USA, Scott Bessent, učinil svou dosud nejexplicitnější výzvu Federálnímu rezervnímu systému k provedení cyklu snižování úrokových sazeb a tvrdí, že by referenční sazba centrální banky měla být alespoň o 1,5 procentního bodu nižší než nyní.

"Myslím, že bychom mohli vstoupit do série snižování sazeb, počínaje snížením sazby o 50 bazických bodů v září," řekl Bessent ve středečním televizním rozhovoru. "Když se podíváte na jakýkoli model," naznačuje to, že "bychom pravděpodobně měli být o 150 až 175 bazických bodů níže."

Bankéři z Fedu na svém posledním zasedání o měnových politikách ponechali své referenční sazby v cílovém rozmezí 4,25 % až 4,5 %. Bessent zopakoval svůj názor, že kdyby úředníci věděli o revidovaných datech o trhu práce, která byla zveřejněna dva dny po tomto setkání, mohli by sazby snížit. To mohl být případ i červnového zasedání, řekl. 

"Domnívám se, že jsme tu mohli mít snížení sazeb už v červnu a červenci," řekl Bessent s narážkou na data o trhu práce zveřejněná 1. srpna, která snížila nárůst počtu zaměstnanců v květnu a červnu o 258 000.

Ministři financí se obvykle vyhýbají konkrétním komentářům k sazbám Fedu a sám Bessent už měsíce říká, že bude diskutovat pouze o minulých politických rozhodnutích centrální banky – nikoli o těch nadcházejících. Prezident Donald Trump opakovaně kritizuje předsedu Jeroma Powella za to, že letos sazby ještě nesnížil. Powell a mnoho jeho kolegů uvedlo, že chtějí vidět více důkazů o jakémkoli dopadu vyšších cel na inflaci a inflační očekávání.

Zdroj: Yahoo Finance, Bloomberg

 

