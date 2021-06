UDI spouští od pondělka dobrovolný odkup akcií a O2 dnes bez nároku na dividendu

Dnes po uzavření trhu dojde k rebalanci na indexu PX a CECE, UDI CEE od pondělka spouští dobrovolný odkup akcií za 560 CZK a futures se pohybují pod nulou.

Futures na evropské akciové indexy klesají. Euro Stoxx 50 klesá o 0,0 %, FTSE 100 o -0,1 % a DAX o -0,0 %.

Dnes po uzavření trhu dojde k rebalanci na indexu PX . Změna se projeví u , a u Avastu. Dojde také k rebalanci CECE indexu, kde se změny projeví na Monetě.

O2 dnes obchoduje bez nároku na výplatu dividendy 21 Kč/akcie.

UDI CEE od pondělka 21. června až do 2. srpna 2021 spouští dobrovolný odkup neomezeného množství akcií za 560 CZK, a to v rámci standardního obchodování na trhu START. Jedná se o první úspěšnou divestici na trhu Start. Důvodem odkupu je možnost realizace kapitálového výnosu investorů v původně plánovaném termínu před dokončením obou projektů a volné zdroje na straně Urban Developers and Investors

Přesto, že to vypadalo na komoditní boom, už některé trhy letošní zisky vymazaly a další se tomu blíží. To platí pro sóju a ve velkém umazávají své zisky také kukuřice, pšenice, platina, nikl, cukr a dokonce i dřevo. Čtvrteční ústup komodit nastal jestřábím tónu Fedu. Ropa zaznamenala největší pokles za několik týdnů.

V Severním Irsku panuje nová nejistota, když vůdce demokratických unionistů Edwin Poots po pouhých třech týdnech končí ve funkci vůdce. Tato zpráva přišla několik hodin poté, co britská vláda uvedla, že bude prosazovat zákony prostřednictvím parlamentu a že dá větší váhu irskému jazyku. Této politice se unionisté brání, ale pro Sinn Fein, která usiluje o znovusjednocení Irska a ukončení britské jurisdikc, to bylo podmínkou. Nestabilita přichází také ve chvíli, kdy britská vláda žádá Evropskou unii o prodloužení ochranné lhůty pro obchodování se Severním Irskem a snaží se vyhnout bezprostřednímu zákazu některých masných výrobků, který by mohl ještě zhoršit napětí po brexitu.

Armin Laschet, jeden z kandidátů na nástupce po Angele Merkelové ve funkci kancléře, vyzval k obnovení rozpočtových pravidel Evropské unie, jakmile pandemie skončí. Jeho postoj k rozpočtovým kritériím EU vysílá signál, že Německo se může vrátit ke své roli fiskálního regulátora bloku, čímž vytvoří tlak na vysoce zadlužené země, jako je Itálie. Laschet také trval na tom, aby ruský plyn proudil kontroverzním plynovodem Nord Stream 2.