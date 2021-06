Spotřebitelská důvěra v Německu se zlepšila více, než se čekalo

Spotřebitelská důvěra v Německu se zlepšuje více, než se čekalo. Jakmile největší evropská ekonomika zrušila omezení pohybu a prudce klesl počet nově nakažených nemocí covid-19, jsou kupující optimističtější a ochotni nakupovat. Vyplývá to z průzkumu, jehož výsledky dnes zveřejnil institut GfK.



Index spotřebitelské nálady na měsíc červenec se podle GfK zvýšil na minus 0,3 bodu a je nejvýše od loňského srpna. Červnová hodnota po zpřesnění činila minus 6,9 bodu. Pokud je hodnota v záporných číslech, znamená to, že soukromá spotřeba ve srovnání se stejným obdobím loni klesne. Analytici podle agentury Reuters očekávali zlepšení hodnoty indexu na minus 0,4 bodu.



Spotřebitelé jsou mnohem optimističtější ve výhledu svých osobních příjmů a také celkového vývoje ekonomiky. Index očekávaného vývoje ekonomiky vystoupil na 58,4 bodu a je nejvýše za deset let. Ochota utrácet se však zvýšila jen mírně.



"Navzdory otevření nebo zrušení restrikcí jsou mnohá odvětví - zvláště sektor služeb - stále silně omezena," uvedl analytik GfK Rolf Bürkl. "To zvyšuje pravděpodobnost výrazného zvýšení soukromé spotřeby ve druhé polovině roku 2021," dodal.



Německo je největší ekonomikou v Evropě a největším obchodním partnerem České republiky. Na německé ekonomice je závislá i řada českých firem. V prvním čtvrtletí hrubý domácí produkt (HDP) Německa kvůli karanténním opatřením v boji s pandemií nemoci covid-19 klesl ve srovnání s předchozím čtvrtletím o 1,8 procenta.