Nová varování na obzoru. Růst akcií není dostatečně podepřený

Na grafech se objevuje nový varovný signál. Růst amerického akciového indexu S&P 500 na rekordní maxima se totiž opírá o příliš malý počet titulů z tohoto indexu.

Šíře indexu, technický ukazatel, kteří sledují analytici grafů, od dubna pomalu ubýval, až do bodu, kdy si index S&P 500 připsal ve čtvrtek rekordní maximum, ale nad 50denním klouzavým průměrem se obchodovalo pouze 48 % jeho členů. Naposledy se méně než polovina konstituentů indexu pohybovala nad hranicí této krátkodobé podpory v prosinci 1999, kdy index dosáhl maxima, ukazují data sestavená agenturou Bloomberg.

To, že se skupina akciových lídrů na trhu zužuje, je zřejmé zejména při pohledu na sektory. V posledním měsíci se zúžila šíře každé skupiny indexu S&P s výjimkou nemovitostí, energetiky a zdravotnictví. A nejvíce utrpěli vítězové opětovného otevření. Podíl akciových obchodů nad 50denní linií podpory se tento měsíc propadl pětkrát u sektoru materiálů a dvakrát u financí.

Mizející účast na trhu, která přichází v době, kdy se technologičtí obři opět chopili kontroly nad indexem S&P 500 a reflační vítězové pokulhávají, ještě sama o sobě varovné signály nespouští. Ale pokračování tohoto trendu by bylo znepokojivé a podkopávalo by to momentum stojící za akciovou rally, o které již někteří říkají, že zašla příliš rychle příliš daleko.

Upravený akciový index S&P 500 upravený o vliv na tržní hodnotu, představme si například .com, míří v porovnání s S&P 500 na nejhorší měsíc od srpna. Indexu váženému podle kapitalizace se podařilo vymanit se z bočního obchodování, ale index s rovnocennými vahami zůstal zaseknutý a od posledního rekordu na začátku měsíce se nikam neposunul.

„Ptáme se, zda je slabá šíře jednoduše restartem po nedávném období konsolidace, nebo zda se bude tato šíře nadále zhoršovat a povede k něčemu zlověstnějšímu na úrovni akcií,“ řekl O’Hara, hlavní tržní technik ve společnosti MKM Partners. "Nová maxima na akciových trzích minulý týden nebyla šíří potvrzena," dodal.

Zdroj: Bloombreg