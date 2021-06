Apetit investorů ještě nebyl uspokojen. Letos přitečou do akcií rekordní sumy

Akcie jsou příliš drahé. Růst vrcholí. Hrozí přešlapy Fedu. To jsou některé z rizik, před kterými mnozí varují. Přesto se kupující vrhají na každý menší pokles a podle bank a Glodman Sachs ještě letos nalijí do akcií rekordní sumu.

Podle údajů už letos investoři vložili do kapitálových fondů 568 miliard dolarů. Pokud to tak půjde dál, představovalo by to letos maximum od roku 2002, napsali stratégové, včetně Michaela Hartnetta a Davida Jonese, a rok 2021 pojmenovali „rokem akcií“.

Chuť investorů po akciích nevykazuje žádné známky slábnutí přesto, že se americké a evropské akcie obchodují téměř na rekordních maximech a že americký Fed signalizuje přípravy na zmírnění stimulů. Podle Group domácnosti a korporace letos nakoupí americké akcie za dalších 500 miliard dolarů, a to i přesto, že se obchodují poblíž rekordních maxim. A to vše, když tu máme ještě rekordních 5,5 bilionu dolarů hotovosti, která nečinně leží a která po pandemii ještě narostla, uvedli v komentáři stratégové Goldmanů pod vedením Davida J. Kostina.

"Kromě těch, co šli do aktiv se skvělými výnosy, tu jsou i lidé, kteří už měsíce a měsíce sedí na hotovosti a čekají na vhodnou dobu pro vstup na trhy a mnozí říkají: 'Už nemůžu déle čekat, musím zpátky na trh,“ řekl Tim Courtney, hlavní investiční ředitel společnosti Exencial Wealth Advisors.

Podle Goldmanů nakoupily domácnosti v prvním čtvrtletí čisté akcie za 172 miliard dolarů. Poptávku bude dále udržovat silná hotovost a rostoucí účast retailových investorů na trhu. To by mohlo vést také k divokým výkyvům u tzv. memových akcií. Nicméně po zbytek roku 2021 budou ale největším zdrojem kapitálové poptávky korporace, jak se odkupy budou zrychlovat a emise naopak zpomalovat oproti vrcholným úrovním v prvním čtvrtletí.

"Pokud se podíváte na výnosy za poslední rok, byly fenomenální," upozorňuje Keith Lerner, hlavní tržní stratég společnosti Truist Advisory Services. "Když máte opravdu silný býčí trh, přiteče většina peněz, když akcie rostou a lidé jsou nadšení." Akciový index S&P 500 za posledních sedm měsíců neklesl o více než 5 %, nejdéle od února 2018.

Burzovně obchodované fondy zaměřené na akcie letos získaly 336 miliard dolarů, čímž daleko přesáhly 231 miliard dolarů za celý loňský rok. Například do S&P 500 Equity ETF od Vanguard letos přiteklo 25,9 miliard dolarů a překonalo tak loňský rekord 21,7 miliard dolarů, podle údajů Bloombergu. Akciová ETF celkově od února 2020 nezaznamenala ani jeden měsíc čistého odlivu.