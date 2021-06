Vesmírný turismus dostal zelenou, SPCE +38,87 %

Dnešní obchodní seance byla obohacena o zajímavé makro ekonomické údaje a rovněž i některé výsledky zámořských společností za předchozí kvartál.



Osobní příjmy v pátém měsíci toho roku klesly o 2 procenta (odhad -2,5 %), což v porovnáním s předchozím měsícem je velmi solidní výsledek (-13,1 %).



Zásadní indikátor inflace vykázal největší meziroční nárůst za necelé tři dekády, konkrétně od roku 1992. Květnový index cen výdajů na osobní spotřebu vzrostl o 3,4 % meziročně. I přes větší nárůst se jednalo o shodu odhadu trhu a tedy rekce byla minimální.



Jádrový index za měsíc narostl o 0,5 %, což bylo ve skutečnosti pod odhadem trhu, ten byl na úrovni 0,6 %.



Virgin Galactic, tedy společnost miliardáře Richarda Bransona vzrostla o více jak 30 procent a to poté, co jim FAA vystavila zelenou k tomu, aby mohla se svými zákazníky létat do vesmíru. FAA svým schválením odstartovala vesmírný turismus a firma má již přibližně 600 rezervací pro budoucí lety a vstupenka na palubu kosmické lodi bude stát mezi 200 až 250 tisíci dolary, SPCE +38,87 %.



Kvartální výsledky má za sebou firma , která se věnuje sportovním oděvům a obuvi. V posledním čtvrtletí zaznamenala společnost čistý zisk na akcii 93 centů, odhady překonala o téměř 86 procent. Tržby dosáhly 12,34 miliardy USD, což bylo o 11,69 procent výše, než byl postavený odhad, NKE +15,53 %.



Ex dividend date dnes měli akcie a zároveň i sumář kvartální výsledky. Tržby společnosti byly 22,57 miliardy dolarů, odhad byl překonán o 5 % a čistý zisk na akcii byl ve výši 5,01 USD, předpoklad analytiků byl 4,99 dolarů. Generální ředitel Fred Smith však poukázal na neschopnost najít dostatek pracovníků a rovněž zvýšení kapitálových výdajů o 22 procent, FDX -3,61 %.



Nejvíce se vedlo finančnímu sektoru a to po zprávě Federálního rezervního systému, který ve čtvrtek zveřejnil výsledky každoročního zátěžového testu 23 bank. Všechny banky tímto testem připravenosti prošly a současně by tento krok měl podnítit banky pro potencionální zvyšování dividend, BAC +1,93 %, MS +1,45 %, CS +1,7 %.



Jednotlivé indexy uzavřely následovně: Index Dow Jones Industrial Average posílil o 0,7 % (34.426 b.), S&P 500 o 0,3 % (4.278b.) a naopak technologický Nasdaq Composite oslabil o 0,1 % (14.364 b.)