Rozbřesk: Česká ekonomika se dál zlepšuje, koruna si bere oddech

Podle nových zpřesněných údajů se český HDP v úvodu roku meziročně snížil více, než se původně předpokládalo. Změna je na první pohled sice jen malá, ale rovněž znamená, že celkový výsledek české ekonomiky byl v loňském roce horší. Zatímco podle původních čísel se hospodářství propadlo o 5,6 %, podle nejnovějších dat pak už o 5,8 % v důsledku o něco horšího vývoje ve druhém čtvrtletí. Dobrou zprávou je, že revize neovlivnily mezičtvrtletní výsledky HDP na začátku roku. Pokles jen o 0,3 %, který před časem příjemně překvapil trhy tak zůstává v platnosti. Kromě revidovaných dat však statistický úřad zveřejnil i podrobnosti o vývoji hospodaření nefinančních podniků a domácností a z těchto nových čísel vyplývá, že se například zvýšila míra ziskovosti tuzemských firem o více než dva procentní body, mj. díky dotacím, na 46,4 %.



Dalším zajímavým momentem je pozitivní obrat u investic těchto podniků v prvním čtvrtletí nebo výrazné navýšení zásob, které si firmy tvořily v časech vysokých zakázek při stále ještě nedostatečně fungující dopravě. V případě domácností si nelze nevšimnout pozitivního vývoje jejich příjmů, respektive disponibilního důchodu (meziročně +3 %), za kterým ovšem musíme hledat především sociální dávky. Finanční situaci firem i domácností tak ve významnější míře, než obvykle ovlivňovaly peníze získané z veřejných rozpočtů, protože bez jejich dodatečného navýšení (byť na dluh) by byla finanční situace jak podniků, tak spotřebitelů viditelně horší. S nástupem ekonomického oživení by však tato role státu měla opět začít poměrně rychle – minimálně v případě firem – ustupovat. Ekonomika je opět na vzestupu, což potvrzují jak zpožděná tvrdá data, tak především rychle dostupné předstihové ukazatele. Když se podíváme na náladu v jednotlivých odvětvích nebo mezi spotřebiteli, je s výjimkou stavebnictví nejvyšší od konce recese. Velká očekávání navíc panují i u zakázek, respektive poptávky, což se odráží i v rekordní ochotě nabírat zaměstnance. Nezbývá než jen zvládnout logistiku, a především usměrnit delta variantu a česká ekonomika bude mít dveře k dalšímu růstu otevřené dokořán.





*** TRHY ***



CZK a dluhopisy

Koruna se v průběhu včerejšího obchodování držela v blízkosti hranice 25,50 EUR/CZK. Nejspíše se tak jen dočasně zastavil trend jejího posilování, protože v její prospěch i nadále hraje vysoký úrokový diferenciál, který se nejspíše opět brzy rozšíří. Pozornost trhů je nicméně upřena na dění v USA, kde se čeká na čísla z trhu práce, která by Fed mohla přesvědčit k obratu v politice QE. Trhy rovněž může znejistět zastavení ústupu pandemie, které naznačila pondělní tuzemská čísla. Dřívější nástup delta-varianty koronaviru v situaci zhruba třicetiprocentní kompletní proočkovanosti představuje riziko prodloužení některých restriktivních opatření, která například odloží normalizaci už tak zkoušeného cestovního ruchu. Dluhopisový trh dnes čekají tři emise státních bondů se splatností 3 až 11 let v hodnotě 14 mld. korun.



Zahraniční forex

Nepřekvapivá inflační data z některých zemí eurozóny (Německo, Španělsko) nikterak nedokázala rozhodit eurodolarový trh, který už zřejmě spíše vyhlíží americká data z trhu práce. Jejich první várka by měla dorazit dnes, kdy je na pořadu dne předskokan payrolls - ADP report zachycující příspěvek nových pracovních míst v soukromém sektoru.



Zlotý by se měl mít dnes na pozoru před inflačními daty za měsíc červen. Inflace v meziročním srovnání velmi pravděpodobně díky bazickému efektu poklesla, přičemž jádrová složka se zřejmě dále vrátila do pásma cíleného NBP (1,5-3,5 %). To může být lehké zklamání pro zlotý před zasedáním NBP, jež má být za týden.



Akcie

V Evropě během včerejšího dne akcie navyšovaly zisky, načež něco ubraly, ale zůstávaly v drtivé většině v plusu. Obavy z koronaviru se přehnaly a bude třeba dalších zpráv, aby se v nějaké formě vracely. V čele kráčí DAX, jenž si momentálně připisuje +0,9 pct. Zámoří už tak přesvědčené o dalším vzestupu není, naopak se objevují názory o krátkodobé překoupenosti, a to zvláště na úspěšném Nasdaqu. Ten včera také zaostával a obchodoval se pouze u pondělního závěru. S&P 500 je mírně v plusu.