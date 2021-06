ČEZ ESCO chce letos překonat předloňské výsledky. Loni mu tržby mírně klesly

Holding ESCO, který patří do energetické skupiny , chce po loňském mírném propadu způsobeném pandemií koronaviru překonat předloňské výsledky. ČTK to řekl generální ředitel ESCO Kamil Čermák. Tržby firmy bez započtení prodeje komodit loni klesly o 6,3 procenta z 6,3 na 5,9 miliardy korun, letos společnost cílí na 6,5 miliardy Kč, uvedl. Odpovídající provozní zisk EBITDA, který se loni snížil o desetinu na z 520 na 470 milionů Kč by pak podle něj mohl letos dosáhnout na 550 milionů korun. Výši čistého zisku neuvedl.



"Koronavirové situaci navzdory se nám loni podařilo v energetických službách zrealizovat stovky projektů. Vzhledem k tomu, co se všude kolem nás dělo, je pokles výsledků jen mírný. Stále platí, že firma organicky každý rok roste," řekl ČTK Čermák.



Sektor ESCO (Energy Service Company) se zaměřuje na služby související s dekarbonizací a snižováním klimatické stopy pro průmysl a města. Jde například o energetické audity a energetické poradenství, externí dodávky tepla a elektřiny nebo výstavbu kogeneračních jednotek, renovaci teplárenských soustav a instalaci fotovoltaických elektráren. Je také dodavatelem služeb souvisejících s veřejnou a firemní elektromobilitou.



Z logických důvodů se podle Čermáka loni celá řada energetických zakázek zpomalila, města a průmysl omezily investice. Připomněl, že přesto dále rostl zájem o takzvané energetické služby se zárukou (EPC), které zákazníkovi garantují přímo ve smlouvě, že jejich dodavatel úspor dosáhne, jinak musí rozdílovou částku sám doplatit. už dříve uvedl, že EPC projekty společnosti ENESA ze skupiny ESCO ušetřily loni zákazníkům za energie 248 milionů korun, meziročně o devět procent více. ENESA je lídrem odvětví v ČR.



Za jednu z nejdůležitějších událostí loňského roku označil Čermák založení společné firmy ESCO Slovensko, kterou ESCO společně se společností Slovenský plynárenský průmysl (SPP) založila na Slovensku. "Podíl je rozdělen 50 na 50, s tím, že my jako ESCO máme nad společným podnikem manažerskou kontrolu," uvedl ředitel.



"Zatímco v Česku už holding spíše konsolidujeme a rosteme hlavně organicky, na Slovensku to v následujících letech bude také o akvizicích," podotkl. Cílem podle něj je být na obou trzích lídrech v ESCO službách a pokrývat zhruba pětinu trhu. "Musíme si uvědomit, že dříve šlo o nekonsolidovaný trh se spoustou malých a středních firem. I v Česku ale ještě můžeme nějakou akvizici udělat," dodal.



Firmy holdingu ESCO zaměstnávají asi 2000 lidí. Mezi dceřiné společnosti ESCO patří firmy AirPlus, AZ Klima, Bytkomfort, ESCO Distribúčné sústavy, Energetické služby, Energo, LDS, Domat Control System, E-Dome, ENESA, ESCO Slovensko, Hormen, Kart, KLF-Distribúcia a Spravbytkomfort.