ČEZ dnes bez nároku na dividendu, akciové futures se zelenají a OPEC jedná o navýšení produkce

OPEC a jeho spojenci dnes budou jednat o navýšení produkce. se dnes obchoduje bez nároku na dividendu. A futures jsou v zelených číslech.

Evropské futures se dnes ráno nacházejí v zelených číslech. Euro Stoxx 50 roste na 0,5 %, FTSE 100 na 0,3 % a DAX na 0,3 %. Investoři vyhlíží dnešní data o nezaměstnanosti v USA a také v eurozóně.

Akcie se dnes obchodují bez nároku na dividendu (52 Kč).

OPEC a jeho spojenci se dnes sejdou s cílem uzavřít dohodu o tempu zvyšování produkce. Členům již byl poskytnut den navíc na předběžná jednání v naději na uzavření dohody. Koalice zvažuje, zda se zotavením poptávky pokračovat v růstu dodávek, protože by mohlo zmírnit tlak na ceny. Ceny ropy jsou před zasedáním stabilní, což částečně odráží nervozitu z rychle se šířící mutace delta a rizik pro znovuotevření ekonomiky v některých regionech.

Inflace ve Velké Británii by mohla zakončit rok na 4 %, uvedl hlavní ekonom Bank of England. To je dvojnásobek cíle této centrální banky. Andy Haldane uvedl, že oddalování nynějšího zásahu může znamenat větší kroky později. Významné centrální banky zvažují, kdy svou nouzovou podporu omezit. Omezení ekonomik již ustává a pozornost se zaměřuje na růst spotřebitelských cen. Tato výzva visí i nad USA, kde zvyšování platů Američanů nedrží krok s prudkými cenami zboží každodenní potřeby.

Obrázek budoucí podoby práce začíná být jasnější. Firmy začínají vytyčovat své hybridní plány a v popředí debaty jsou banky. a UBS propagují politiku flexibilní práce jako způsob, jak si najmout a udržet špičkové talenty, čímž povýšily hybridní práci na jednu z nejlepších nových podnikových výhod. následoval ve stopách Chase a při navyšování platu bankéřům, aby zvýšil retenci vysoké míry vyhoření.

Některé z předních světových hedgeových fondů považují za užitečné zapojit se do kryptotrhu. Point72 Asset Management Steva Cohena si chce najmout vedoucího pro kryptoměny a family office George Sorose nyní obchoduje s bitcoiny. Zavedení hráči se tak dostávají na tento volatilní trh. Tento týden také přijde významná změna v tom, kolik výpočetního výkonu bude potřeba k těžbě bitcoinů.







Disclaimer:



Investování do virtuálních aktiv (např. Bitcoin) či investičních nástrojů navázaných na virtuální aktiva je spojeno s řadou rizik, na která upozorňuje např. EBA (European Banking Authority) v článku „Crypto-assets: ESAs remind consumers about risks“ ze dne 17.3.2021. Tato upozornění naleznete ZDE. Patria Finance a.s. nedoporučuje investovat do nástrojů navázaných na virtuální aktiva z důvodu rizik, která jsou s nimi spojena.