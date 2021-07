Korunu bude v následujícím roce pohánět zvyšování sazeb, říká průzkum

Ona Koruna posílila dost už předtím z poměrně velkého propadu v důsledku špatné situace kolem koronáče. To rozhodnutí ČNB se čekalo, ale jelikož někteří čekali i větší zvednutí sazeb plus máme negativní sentiment kvůli tornádu a hodně lidí mění teď za eura kvůli dovolené, tak se to sešlo a koruna je teď v mírné korekci, ale dá se předpokládat, že se k posilování brzo vrátí, píše o tom teď i ta Reuters, investice do koruny doporučuje investorům i např. velká americká banka, takže opět jako už několikrát mohu jen doporučit zadat obchody teď, když je dobrá cena. Až tahle korekce doběhne, dá se předpokládat další docela pěkný růst a je moc příjemné nastoupit do toho v době, kdy je cena velmi výhodná.

PetMa